半導體女王開講3》中美晶大轉型 女董曝子公司IPO規劃

走過45年的製造業製程，中美晶不僅要做大，還要走得更長遠。中美晶董事長徐秀蘭直言，2026年是「很不一樣」的一年，因為中美晶正走向「製造與服務並重」的轉型道路上，更牽動旗下綠能事業的資本布局與IPO規劃。

在她的藍圖中，中美晶長年累積的製造基礎，不會被取代，將成為支撐下一階段成長的底座。不同的是，集團的成長引擎，已逐步從單一製程，延伸至綠能、售電、節能與儲能等服務型事業，營運結構開始出現質變。

不只蓋電廠 綠能事業走向服務化

徐秀蘭指出，2026年起中美晶的服務業比重將逐步拉升，這項轉型並非一時起意，全因能源結構、產業趨勢與市場需求所做的長期布局。她強調，中美晶未來不只「蓋電廠」，還會「賣電、管電、存電」，並提供節能與相關服務，不再侷限於單點製造。

以售電平台為例，旗下續升綠能整合續興、艾涅爾等公司後，目前已累計簽約售電達180億度，在台灣市場名列前段班，且合約規模仍持續增加。徐秀蘭形容，這將是中美晶集團第一個以「服務業」為主體的事業平台。

談到市場最關心的IPO時程，徐秀蘭的態度相當清楚，這個服務平台未來一定會走向IPO，但時間點仍需視營運成果而定。她強調，IPO不是目標本身，這是企業成熟後的自然結果，與其關注掛牌速度，不如觀察該事業是否具備獨立競爭力。

依她的規劃，未來IPO的主體將涵蓋電廠、售電、節能、儲能，甚至包含洗太陽能板等相關業務，形成一個完整的綠能服務體系。這樣的布局，也意味著中美晶集團未來的價值評估，不再只看製造產能，將納入服務營收與長期合約穩定性。

中美晶多線發展 朋程、台特化各有亮點

除了綠能與服務事業，徐秀蘭也點名集團內其他成員的發展潛力。她指出，朋程專注於汽車電子領域，同時布局油車與電車市場，在高效率、低損耗元件需求帶動下，2026年展望偏正向。她坦言，市場對汽車電子仍有雜音，但朋程的產品結構，反而能在油電並行的過渡期中找到定位。

至於居於半導體特殊化學品供應鏈的台特化，徐秀蘭指出，台特化2025年11月首度單月營收突破3億元，加上2025年併購弘潔科後，2026年將迎來完整年度貢獻。她也透露，台特化仍有多項新產品正在開發中，包括無水氟化氫將於今年量產。

談到集團轉型，徐秀蘭多次強調，不是追逐短期題材，而是回應產業結構的長期變化。她坦言，中美晶過去長期被視為「製造業集團」，但隨著能源轉型、供應鏈調整與市場需求變化，單一製造模式已難以支撐下一個45年的成長。

因此，集團選擇逐步引入服務型事業，讓營運結構更具彈性，也有助於分散景氣循環帶來的波動風險。她認為，服務業務一旦建立起穩定客戶與長期合約，將有助於集團整體現金流與評價結構的改善。

她也提醒，轉型不會一蹴可幾，節奏與執行力同樣重要。中美晶選擇在製造基礎仍穩固的情況下啟動轉型，正是希望在風險可控的狀態下，逐步為下一個成長階段鋪路。