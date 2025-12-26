半導體客戶一直要產能 亞翔在手訂單逾1753億元 積極評估進軍美國

亞翔總經理蔣曉麟。

工業機電系統整合工程大廠亞翔（6139）今日舉辦法說會，總經理蔣曉麟表示，半導體客戶積極要產能，在手訂單逾1753億元，其中56%是半導體業務，依地點來看東協達50%，台灣48%。同時公司透露，美國有客戶尋求產能，會積極評估。

面對半導體產業擴產熱潮，亞翔總經理蔣曉麟形容壓力巨大。他生動地表示，客戶不只要求產能，更不斷要求提前交付。「上次有一個客戶跟我說：『欸，你能不能提前一個月？』結果過了一個月他又來跟我說：『你能不能再提前一個月？』」他透露客戶需求非常強勁。

半導體需求超強勁，建廠趨勢不只兩年

目前亞翔的在手訂單中，半導體佔比極高。新簽約合約金額中，高達97%來自半導體貢獻。而在尚未施工的工程合約，也就是所謂「在手訂單」，金額來到1753億元，其中半導體也佔了56%。蔣曉麟表示，以半導體工程來說，一期大約兩年，但他也直言：「半導體建廠趨勢不會只有兩年。」對未來利潤展望持樂觀態度。

營運最大瓶頸：人才短缺

儘管訂單接到手軟，但人力不足成了亞翔目前面臨的最大瓶頸。蔣曉麟直言，目前公司財力與設備材料都不是問題，「人」才是最大的困難。

廣告 廣告

為了滿足客戶需求，亞翔正積極透過多元管道補足人力，包括在台灣開辦東南亞專班，吸引外籍學生留台工作。蔣曉麟表示：「如果我手上有更多的工程人才，我就能夠吃下更多的單」。

積極評估美國佈局

在海外市場方面，亞翔在新加坡的佈局已初具規模。目前亞翔利用新加坡作為人才培養基地，結合台灣、新加坡及中國的國際化團隊，評估進軍更多海外市場。

針對外界關注是否跟隨客戶赴美設廠，亞翔證實：「美國的確是有客戶在找我們，我們在積極評估中」。



回到原文

更多鏡報報導

先進製程產能還是不夠！台積電擴產動作不斷 供應鏈搶500億美元資本支出大餅

台積電海外擴廠全面啟動 廠務工程訂單迎三年大進補

賴清德曝台積電加碼投資台南 建廠概念股聖暉、亞翔、漢唐全面起漲