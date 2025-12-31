半導體廢水也能變黃金！義守大學化工系學生 研發中空纖維超濾膜技術獲獎

▲義大化工系學生 陳勗仁、呂沂儒、李玫蓁、胡哲瑋與陳亞宣，在卓家榮、謝名家老師指導下，獲中技社科技獎學金15萬元整。

義守大學化工系學生勇奪中技社科技獎學金創意獎 展現創新與永續研發實力

【記者 王苡蘋／高雄 報導】2025 年中技社科技獎學金頒獎典禮傳來佳音！義守大學化學工程學系（化工系）學生團隊在全台27校、64支隊伍中脫穎而出，以「中空纖維超濾膜技術應用於晶圓廠廢水處理」研究榮獲創意獎，並獲頒新臺幣15萬元獎金。

▲義守大學化工系團隊參與中鼎集團、中鼎教育基金會與台灣永續能源研究基金會聯合主辦「2025 Living Lab Project Awards永續生活實驗室獎」競賽，共計有120支隊伍、61所大學、14個國家中，有480位學生報名角逐。

廣告 廣告

該研究由學生陳勗仁、呂沂儒、李玫蓁、胡哲瑋與陳亞宣組成，師從卓家榮與謝名家指導老師。團隊聚焦半導體產業高耗水、高排放的環境議題，運用中空纖維超濾膜技術提出具高度實務可行性與永續價值的水資源再利用方案，獲得評審一致肯定。

▲義守大學化工系卓家榮老師實驗室團隊，於台灣化學工程學會 72 週年年會暨台日韓國際研討會中獲得兩項研究成果佳作。

除了本次創意獎，義守化工系在國內外學術競賽中也屢創佳績。今年於台灣化學工程學會第72週年年會暨台日韓國際研討會中，學生團隊以「MXene導電奈米複合纖維於機器人皮膚感測」及「PLA/RHA複合奈米纖維於油水分離的永續吸附應用」研究榮獲佳作；在第73屆紡織年會暨第41屆纖維紡織科技研討會中，更以三項研究成果囊括兩件口頭報告優等與一件壁報優等獎。研究主題涵蓋AI感測、環境材料、穿戴式感測材料、農業副產物高值化應用與能源材料元件開發等前瞻領域，充分展現化工系跨域整合研發實力。

▲義大化工系學生在 第 73 屆紡織年會暨第 41 屆纖維紡織科技研討會中，亦以三項研究成果獲得肯定，囊括 兩件口頭報告優等與一件壁報優等獎。

化工系表示，這些成果不僅是技術突破，更是一種將工程專業置於實務情境中思考與實踐的學習歷程。透過多元課程與實作型研究，學生逐步學會將材料研發、製程技術與智慧應用整合，轉化為可落地的永續解決方案。

義守化工系並通過IEET國際工程教育認證，持續培育兼具國際視野、工程倫理與跨域整合能力的專業人才，為半導體、綠能、生醫工程與智慧製造等產業鏈輸送優質新力軍。（圖╱義守大學提供）