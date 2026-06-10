半導體廢水處理新解方 台大團隊開發電驅動技術達到資源化

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台大環工所研究團隊開發「電驅動分離濃縮技術」，能將低濃度含氟廢水轉化，提高濃度再交由業者製造冰晶石，有助半導體業的廢水處理再進化。(記者吳柏軒攝)

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣半導體蓬勃發展，但其產生的工業廢水具高污染性，廢水處理長期被視為高成本、高負荷的棘手問題；台灣大學環境工程學系研究所團隊耗費15年，創新「電驅動分離濃縮技術」，能將低濃度含氟廢水轉化，提高濃度再交由業者製造冰晶石，有助水資源全回收及循環永續。

台大環工所特聘教授侯嘉洪表示，含氟廢水需透過加藥方式處理，除了化學藥劑有成本，同時產生大量污泥，增加清運成本以及碳排放負擔；團隊鎖定電化學領域，開發「薄膜電容去離子技術」，免加藥劑，透過把低濃度的含氟廢水導入有正負極的裝置，充電時氟離子受到電場驅動，離子就被吸到多孔碳材表面，將廢水去污再生水資源，而放電時則將氟離子釋出、使濃度大幅提高，有助進一步轉製成「冰晶石」，成為資源，可用在鋁製造及陶瓷產業。

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台大新碳勘科技研究中心淨零水科技組執行長范振軒表示，電驅動技術可將廢水中特定離子的濃度提高，除了含氟廢水，團隊也有針對氨氮廢水進行回收處理，或用在一般工業所需的循環水系統等，部分已有實際應用場域；另舉例國外如越南會利用電化學協助淨化飲用水。

另，利用電力來處理廢水，則涉及淨零減碳議題；成功大學環境工程學系副教授李孟珊協助計算電驅動技術的碳足跡，她表示，採石墨片作為集電材料時，回收1毫克氟離子的碳排放量僅0.008KgCO2eq；而回收氟並製成工業用產物，也有助減少其他含氟物質釋放，亦對環境友善。

專長製作冰晶石的鋒霈環境科技公司董事長盧宗隆表示，半導體、LCD面板等製造業會產生大量含氟廢水，因客戶需求而找上台大團隊並補助其開發，認為新技術不僅有助水的回收再利用，也達氟的資源化，且技術百分百台灣製造，期待未來落實。

侯嘉洪表示，團隊技術以達技術示範(TRL6)，將基礎研究推到工程應用，也透過第一線產業，優化模組，把早期吸附氟離子的材料從鈦板改為石墨片，盼取代傳統廢水處理程序，而未來半導體業也面臨「用水全回收」議題，新技術也有望加持，實現循環經濟、淨零永續。

台大環工所研究團隊開發「電驅動分離濃縮技術」創新，採薄膜電容去離子技術，可將含氟廢水資源化。(記者吳柏軒攝)

台大環工所研究團隊開發「電驅動分離濃縮技術」，透過電化學，將含氟廢水的氟離子濃度提升，進一步製成冰晶石，成為再利用資源。(記者吳柏軒攝)

台大環工所特聘教授侯嘉洪展示用石墨片製成的薄膜電容，可將含氟離子以電化學方式去污及濃縮，避免加藥劑增加廢水處理成本及碳排放等。(記者吳柏軒攝)

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