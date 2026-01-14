半導體建廠潮停不下！這家二次配工程狂接單 Q4、全年營收雙創新高
財經中心／余國棟報導
高科技廠房氣體供應商銳澤(7703)公告2025年12月合併營收為2.28億元，受到部分主系統工程進度調整影響，年減3.31％。2025年第四季合併營收達7.87億元，繳出季增31.01％、年增24.33％表現，更刷新歷年單季新高水準。累計2025年全年合併營收達25.64億元，年增31.42％，改寫歷年同期新高之佳績。
受惠高科技廠房建置需求持續暢旺，加上持續深化在氣體供應系統工程領域的專業優勢，其中，二次配工程業務隨著半導體與高科技製程持續升級，帶動廠內氣體管路更新與擴充需求提升，相關專案接單與施工量明顯成長，帶動2025年第四季、全年二次配工程業務營收表現分別較去年同期成長28％、21％水準，進一步推升第四季、全年合併營收雙創歷年新高佳績。
隨著全球高科技與半導體產業持續成長，尤其AI晶片、高效能運算及記憶體產能擴建需求推動下，對精密氣體供應系統及施工管理的需求同步升溫，且憑藉銳澤持續強化工程技術與管理流程，並結合整場系統整合。
銳澤仍持續深化多國據點布局與優異的工程整合能力，並持續積極爭取主系統及二次配工程業務訂單，同時，公司透過穩健擴增專業人力招募及當地供應鏈合作，積極強化海外據點日本、新加坡與美國的營運能力，致力於為客戶提供高效的氣體供應系統解決方案，助力銳澤未來整體業務擴張與成長動能。
