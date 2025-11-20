半導體技術「螞蟻搬家式」外流 藍轟政府監管失能籲嚴懲竊國者

國民黨團今（20）日召開「再傳台積電洩密，默許？施壓？」記者會，針對台積電前高層疑似攜帶先進製程資料轉投英特爾一事提出嚴正質疑，批評政府監管機制失靈，導致多起非法挖角與技術外移事件接連發生。國民黨團提出「補破網、設專責、留人才」三大訴求，呼籲政府正視半導體技術外流已上升至國安層級的嚴重問題。

國民黨立院黨團20日上午召開記者會。（圖／中天新聞）

台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁被爆在退休前要求幕僚整理大量手寫筆記，內容可能涉及2奈米與A16等先進製程，紙本裝箱超過20箱，隨後轉往英特爾任職，引發外界對技術外洩與競業禁止的關注。國民黨團首席副書記長林沛祥在記者會中指出，此案凸顯台灣半導體技術正以「螞蟻搬家」方式外移，已非單純產業問題，而是國家安全層級的警訊。

林沛祥批評現行法規對技術外洩的懲處力度不足，政府對可疑資金流向與跨國挖角行為反應遲緩，加上科研環境與留才條件多年未見改善，使台灣核心技術面臨嚴重外流風險。他代表黨團提出三項具體訴求，包括修正國家安全法與營業秘密法，提高相關刑責與罰金；成立國家核心技術保護專案小組作為單一窗口，主動偵辦可疑案件；同時提出科研人員稅務減免與居住協助方案，改善留才環境。

台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁。（圖／總統府提供）

立委葛如鈞則指出，近期多起技術外洩事件顯示，台灣對先進技術輸出的審查機制仍有嚴重缺漏，行政院至今未提出完整配套措施，使產業面臨高度不確定性。他質疑政府對半導體產業的保護不足，導致台灣最重要的戰略資產面臨被掏空的危機。

立委吳宗憲強調，半導體先進製程外洩已非單一個案，而是涉及國家戰略資產安全的系統性問題。他呼籲政府相關機關全面提升處置層級，並儘速修正營業秘密法與國家安全法，避免因刑度與罰金過低無法有效遏止「侵害國本」的行為。吳宗憲表示：「先進製程是台灣最頂級的戰略資產，任何外洩、竊取或跨國操作，都不是公司內部問題，而是國家安全事件。」

台積電。（圖／報系資料照）

吳宗憲進一步呼籲檢調單位加快偵辦相關案件，高檢署智慧財產檢察分署應迅速查明真相並立即行動。他特別強調，審判端需勇於對「可能葬送國家未來的竊國者」從重處斷，避免技術流失事件一再重演，危及台灣在全球半導體產業的關鍵地位。

