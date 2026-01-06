半導體搶才戰升級 成大攜手日月光啟動新型專班共育關鍵人才

〔記者洪瑞琴／台南報導〕半導體產業持續升溫，國立成功大學今(6)日舉辦「成大—日月光新型專班啟動儀式」，宣示雙方在既有聯合研發中心與國際人才培育合作基礎上，再進一步以新型專班共育半導體關鍵人才，深化產學合作能量。

成大校長沈孟儒表示，成大近年推動「教育、研究、產學、國際」全面躍升，致力讓學術研究與產業實務緊密結合。他感謝日月光半導體長期支持與投入，強調學校將持續深化與產業夥伴的連結，讓學生能在真實產業場域中學習，培育兼具專業實力與國際視野的人才。

廣告 廣告

日月光行政資源中心副總經理李叔霞指出，半導體是高度分工產業，優秀工程人才是台灣維持全球競爭力的關鍵。面對少子化與產業快速擴張帶來的人力挑戰，日月光高雄廠目前已聘用逾1200名、來自17國的外籍工程師，未來也將持續擴大招募，同步推動智慧自動化，提升生產效率與產業韌性。

李叔霞進一步表示，台灣友善、安全且多元的生活與工作環境，有助吸引國際專業人才。日月光除提供完善的職涯發展與生活支持外，也透過與成大合作的新型專班，培育高階研發人才，強化產學與國際鏈結，協助外籍生在台安心發展、落地生根，為台灣半導體產業持續注入新動能。

沈孟儒與李叔霞共同簽署合作文件，宣告新型專班正式啟動。回顧雙方合作歷程，自2012年簽訂產學合作意向書、設立「日月光講座」以來，持續在半導體封裝、智慧製造與永續環保等領域展開合作。2024年成立聯合研發中心並簽署國際人才培育備忘錄，2025年再推動多領域新型專班，逐步建構從研發、人才培育到實務應用的一條龍合作模式，為台灣半導體人才庫注入新活力。

國立成功大學今(6)日舉辦「成大—日月光新型專班啟動儀式」。(記者洪瑞琴攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

急凍!冷氣團+輻射冷卻下探6度 溫度回升時間曝

67歲阿公為3孫找工作 靠「僱用獎助」再就業撐起一個家

外資全撤！美智庫分析武力犯台代價：10萬共軍傷亡、中國恐爆兵變

最低溫都在中南部！氣象專家曝原因「比北部更冷」

