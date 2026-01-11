半導體擴廠潮帶動業績！聖暉營收年增37％創高 朋億、銳澤動能強

作者/林招煌血癌（白血病）是血液系統惡性腫瘤，成人最常見為急性骨髓性白血病（AML）。本文說明高風險族群、早期症狀、檢查方法及治療新進展，助你及早發現、掌握治療時機。血癌是什麼？一次搞懂白血病血癌，學名「白血病」，是一種血液系統的惡性腫瘤。白血病主要是因骨髓中的造血幹細胞發生突變，導致不成熟白血球異常增生，進而擠壓正常血球生成，患者可能出現貧血、反覆感染或出血等症狀。根據台灣癌症登記資料，成人最常見的急性白血病類型是急性骨髓性白血病（Acute Myeloid Leukemia, AML），約占成人急性白血病的八成。誰是高風險族群？血液腫瘤科醫師指出，AML 的風險會隨年齡增加，近一半患者年齡超過 60 歲。常見高風險因素包括：年齡較大：65 歲以上風險明顯增加先天或基因因素：如唐氏症患者罹病機率較高長期接觸有害化學物質：苯、農藥、甲醛或特定化療藥物已有血液疾病病史：骨髓增生異常症候群（MDS）患者約三分之一可能進展為 AML醫師提醒，如果出現莫名疲倦、反覆感染或容易瘀青出血，應盡早就醫檢查血液。早期症狀要注意！常見症狀與檢查方式AML 初期症狀可能很輕微，容易和普通感冒或疲勞混淆，主

