半導體擴廠潮無論海內外都有家登的份！董座邱銘乾：2026年雙位數成長沒問題

家登今日舉行尾牙，董事長邱銘乾表示，對於今年營運非常樂觀。

半導體傳載方案大廠家登今日舉行尾牙，董事長邱銘乾表示，今年營收非常有機會雙位數成長，「客戶樂觀我就樂觀。」

半導體傳載大廠家登今日舉行尾牙，業界傳出，晶圓代工大廠建廠持續建廠，可能高達20座待建，家登董事長邱銘乾表示，客戶樂觀，家登就樂觀，今年兩位數成長非常有機會。他強調：「客戶所有擴廠都有我的一份，台灣和海外都是我的。」

海外佈局方面，邱銘乾指出，四月份會先在日本舉行上梁典禮，海外還是以日本先優先，然後未來也許會到美國吧，看政府怎麼開條件。

原先家登指出不會去美國，但今天邱銘乾指出，現在確定一定要去，會開始先試量產，用租的廠房開始試量，家登已經開始試著建廠，只是不是大規模建廠，美國目前還是試水溫，還不會像日本那樣大規模製造。

邱銘乾也對今年景氣感到樂觀，「因為台灣是所有AI基礎建設的生產核心，其中也包含半導體。」

不過台灣最大的問題還是，人力的結構會遇到問題，台灣已經進入出生率小於死亡率的「生不如死」狀態，他直言：「小朋友出生率太低了，這才是最大的問題，我覺得這應該是國安問題。」



