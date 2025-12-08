半導體擴廠潮襲來 這家切入建廠供應鏈擬今年底轉上櫃！

財經中心／余國棟報導

矽科宏晟將於今年底轉上櫃，總經理柯燦塗（右）和副總經理陳明賢（左）看好明年營運展望正向樂觀。（圖／記者余國棟攝影）

矽科宏晟（6725）深耕 IC、光電、封測、太陽能等領域，在高精密度、高潔淨度的系統整合能力上具備領先優勢。將於(9)日舉行上櫃前業績發表會。該公司憑藉完整的設備、工程與維運服務，一舉成為橫跨先進製程、TFT-LCD、太陽能等多元電子領域的重要供應商，更是亞洲區少數同時服務5奈米先進製程與 4K2K 高階顯示製程的化學品供應系統業者。

矽科宏晟114年前三季合併財務報告，營業收入27.89億元，稅前淨利3.55億元，本期淨利2.66億元，歸屬於母公司業主淨利2.66億元，基本每股盈餘8.09元。2024每股盈餘18.68元。公司預定今年年底將轉上櫃，明年營運展望正向樂觀看待。

總經理柯燦塗表示，公司主要客戶均為國際一線大廠，並已進入多家龍頭業者AVL（核准供應商名單），在門檻極高的高科技廠務工程中取得長期穩定地位。公司的營收以高科技產業製程供應系統設備及相關系統為主，以 2025 年上半年來說占比約 77%、 廠務系統整合工程占16%、製程維護與保養業務則占 7%。

受惠於自有電控軟體與整合平台，公司得以完全掌握設備效能降低運轉風險，並迅速因應先進製程/封裝變化。此外，矽科宏晟與日本關東化學株式會社（Kanto Chemical Engineering Co., Ltd.）為合資夥伴，雙方自成立初期即在技術與業務上保持緊密合作。矽科宏晟承襲日本關東化學40 年化學供應設備經驗與台灣宏晟科技20年自動化監控技術，並發展自家系統設計及研發團隊，以支援先進製程/封裝前期建廠與後期建置優化，憑藉累積超過3,000套系統工程實績。

近年積極於台灣、日本、中國、美國與新加坡等地設點，並同步參與多國半導體新廠建置。近年重大實績包括多項晶圓代工大廠化學品供應系統工程，涵蓋5奈米、7奈米、10奈米與多個先進封裝（AP）廠區，並持續爭取海內外建廠專案。旗下TCM（全面化學品管理）團隊規模逾百人，承攬晶圓廠日常駐廠維運，從系統巡檢、保養到修繕皆以整廠合約方式提供。隨著半導體製程無法停線、停一天即可能造成數十億元產值損失，維運服務的重要性將持續提升。

面對AI驅動的設備自動化與ESG需求上升，矽科宏晟同步投入新產品與技術升級，研發方向聚焦次世代自動化設備、化學品廢液回收再利用與智慧檢測工具。公司新產品包括化學桶自動開鎖蓋設備與自動取樣機，後者已取得新型專利，能有效降低污染風險與操作人員負擔。同時，公司也布局化學廢液回收與再利用技術，如硫酸中雙氧水分解裝置，用於降低廢液處理成本、滿足ESG要求。在智慧管理方面，矽科宏晟推動以熱影像、震動檢測與絕緣阻抗測試等非侵入式方式，提前預測設備異常，掌握使用壽命並降低停機風險。

伴隨全球半導體產業進入新一輪擴張周期，AI、高效能運算、先進封裝與成熟製程需求齊發，化學品供應系統的建置與維運將成為各國新廠投資的關鍵。矽科宏晟以橫跨設備、工程與維運的完整供應能力，加上深耕多國的營運據點、整體來看，明年營運展望正向樂觀看待，營運有望優於今年。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

