半導體材料大廠默克花170億打造 高雄第1階廠區今啟用

插下晶片卡，宣示高雄二廠啟用。全球大廠默克過去5年投入170億，在高雄科學園區打造集團首座大型半導體材料科技園區，是默克電子科技事業體迄今全球最大單一投資。

第1階段廠區1日正式落成，經濟部次長等人也特別南下出席，肯定默克在台投資。

國科會副主委蘇振綱說道，「我們有這麼多的夥伴們在台灣，讓台灣的半導體生態系非常地完整，尤其是在補足我們材料以及很多輸送設備這一塊的不足。」

經濟部次長江文若近一步表示，「半導體的技術跟創新材料的需求，也是位於一個關鍵的地位所在，這個時候我們就期待默克能夠持續加碼投資台灣。」

隨著台灣半導體產業蓬勃發展，佔地15萬平方公尺、以玉山為意象的Jade Park，主要生產下世代邏輯、記憶體及AI晶片所需要的關鍵半導體材料，除了因應全球先進材料需求的快速攀升，也為了強化供應鏈在地化、可控性及韌性的需求。

台灣默克集團董事長李俊隆說明，「170億的投資，很重要一件事就是，就像我剛剛有提到的，我們要根據客戶的需求，我們會跟客戶緊密的合作，還有業界的夥伴們緊密的合作，我們希望能夠依據需求來做分階段的在地化生產。」

李俊隆指出，台灣晶圓代工世界第1，封測也排名第1，IC設計全球第2，但上游材料仍相對不足；默克正積極成為上游材料提供者，也預估園區啟用後能大幅提升自給率，進一步在台灣半導體生態扮演關鍵角色，也強化台灣在全球半導體供應鏈的策略地位。

