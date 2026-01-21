半導體材料打個電話就送到廠 徐秀蘭：台特化秉持做瓦斯行的精神 國際大廠難做到

環球晶、台特化董事長徐秀蘭。

半導體產業成為全球最具戰略性的資源，不僅晶圓製造、封裝，能否自主掌握半導體上游的材料、化學品、氣體都成為各國重點，隨著晶圓代工龍頭台積電資本支出擴張，中美晶、台特化董事長徐秀蘭認為，台灣本土半導體特殊化學品供應鏈的重要性有望提升，中美晶集團中的台特化已經站穩絕佳機會。

中美晶、台特化董事長徐秀蘭表示，台灣本土半導體公司有兩個瓶頸，先進製程設備大多來自特定國家與特定公司，而在特殊化學品包含高純度的特氣、ALD、Deposition（沈積）用的特殊化學品，目前大多被國際幾家大廠給壟斷。

不過徐秀蘭認為，這兩個點都會陸續「打鬆」，尤其是特殊化學品方面，不管是氣體還是化學品。徐秀蘭指出，在純度方面，要用到先進製程，純度要非常高，無論在氣體或液體上都極其困難，而在安全性方面，這些特氣很多是有毒、易爆、易燃，連運輸都很困難，她開玩笑說，從日本或美國運一瓶可能爆炸的氣體過來，「即使一瓶特殊化學品也要自己一櫃，沒人敢跟你放在一起。」

因此對於本身就有龐大半導體供應鏈的台灣來說，業界都會希望能在地化，首先是韌性考量，不會擔心被斷供，第二也是省去運輸成本和時間，「但前提是品質夠好。」

徐秀蘭特別指出，台特化之所以能在市場競爭中脫穎而出，關鍵在於秉持著「做瓦斯行」的精神。台特化的重點就在「進口替代」，只要台灣客戶打電話反應氣體不足，就像瓦斯行一樣隔天就能將材料送到廠區，這種具備高度機動性與韌性的即時服務，是遠在海外的國際Tier 1大廠難以企及的優勢。她認為，台灣擁有強大的本土市場需求，只要產品品質優良且具價格競爭力，本土特化供應鏈非常有機會成為半導體產業的重要樞紐。



