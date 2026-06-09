半導體材料銷售雙位數成長 崇越科技5月營收達65.4億元、單月第三高
半導體關鍵材料整合服務龍頭崇越科技（5434）受惠於AI及高效能運算（HPC）需求持續引爆，帶動高階先進製程材料出貨暢旺。繼今年3、4月營收創歷史新高，5月合併營收達65.4億元，年增18.6%，寫下單月歷史第三高峰；累計今年前5月合併營收衝高至318.5億元，較去年同期增長17.6%。
從產品結構觀察，崇越科技今年前5月在半導體材料銷售呈現雙位數的亮眼增長。崇越科技掌握先進製程核心材料，包含光阻、晶圓載具（FOUP）、研磨液及石英等關鍵材料，在製程越精密、驗證門檻越高的產業趨勢下，展現出強大的技術防禦壁壘，不可替代性愈加穩固。
在晶圓銷售表現上，台灣晶圓代工大廠隨先進製程產能維持高稼動率而持續拉貨。環保工程業務則因大型專案依建置進程陸續結算挹注，帶動整體營收維持在歷史高檔水位。
崇越科技積極布局AI關鍵材料與基礎設施整合平台，近年透過建置美、日及東南亞的半導體供應鏈平台，深度連結日本材料一線大廠，建立起無可替代的信用資產。隨著海外營收與服務型收入比重持續拉高，崇越科技在未來AI系統戰中的核心中樞地位將更趨穩固。
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據了解，這波梅雨讓民生、產業及農業用水獲得舒緩，其中南部水庫蓄水量明顯回升，日前蓄水率一度跌破1成的曾文水庫，目前已成功回升至13.77%，加上烏山頭水庫，共進帳2500萬噸水量，民生、產業及農業用水已獲得實質舒緩；南化水庫進帳1380萬噸，蓄水率回升至33.26%，目前中部...