半導體業年終拿最多 25.5%企業尾牙預算縮水

「年終獎金有多少？」是上班族歲末最關心的話題。根據人力銀行調查，今(2025)年有68%企業確定會發放年終獎金，平均為1.56個月，各行業中以半導體預計發1.98個月最多，營建業1.73個月居次。至於「調薪」方面，有75%企業願意為具備AI開發技能的人才提供薪資加碼，平均調幅達9.5%。雖然有超過半數公司會舉辦尾牙，不過逾25%會刪減預算。

104人力銀行今(18)日公布最新調查報告，共有68%企業會發放年終獎金，平均1.56個月，較去(2024)年的1.62個月微幅下降。各產業中以「半導體業」平均1.98個月最高，其次為「營建業」的1.73個月，其他依序是「倉儲與運輸輔助業」1.67個月、「建築規畫與設計業」1.61個月，以及「電子零組件相關業」1.6個月。

獎金最低的產業是「出版及藝文相關業」，平均只有0.78個月；「住宿服務業」與「餐飲服務業」受到出國旅遊潮影響，平均僅0.97個月、1.07個月。「運動及旅遊休閒業」、「大眾傳播相關業」分別為1.14個月、1.18個月。獎金相對較低者，均為受景氣影響且人力密集、成本壓力大的產業。

上班族還關心明(2026)年是否可能「調薪」，調查顯示，有63.9%企業預期在明年替員工加薪，平均漲幅為4.5%，以2025年月薪年中位數4萬元計算，平均每人的月薪會增加1,780元。各種職位中，以「具備AI開發技術人才」的加薪幅度最高，75%企業會優先考慮加薪，平均增幅超過9.5%。

yes123求職網則針對「尾牙」發布調查，約有50.3%的公司「確定會辦尾牙活動」，比率略低於去年的52.8%，不過會舉辦尾牙的公司中，有25.5%的預算縮減，原因多是受到關稅與匯損衝擊，導致尾牙經費下滑，可能連年終獎金也縮水。

