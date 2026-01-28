半導體業「控內」警報？京元電20年老員工變賣測試配件 遭證交所要求發重訊回應

京元電竹南廠爆內鬼盜賣測試電路板，公司稱已追回逾八成，並不影響營運也無關企業機密外洩（圖片來源／Google Map截圖）

半導體測試大廠京元電（2449）近日證實，竹南廠區發生員工監守自盜事件，涉案工程師疑長期將廠內IC測試用電路板等硬體配件夾帶出廠變賣。

公司強調是透過內部登錄系統先發現異常、主動啟動調查並報警，現已與司法單位協力追查，相關被竊物品取回逾八成，並無客戶測試數據、技術機密或個資外洩，整體營運與財務運作不受影響。

廣告 廣告

內控數據揪異常，竹南無塵室設備遭「螞蟻搬象」

根據《自由時報》等媒體報導，涉案者為任職逾20年的張姓工程師，疑因沉迷線上賭博欠債，於前（113）年4月到去（114）年6月間，利用夜班或工作之便，將用於IC測試的電路板、光纖線等設備自無塵室帶出後，找人頭轉賣給下游廠商組裝機台。

京元電原先以聲明回應，不過今（28）日在證交所要求下也發出重訊指出，本案源於公司主動發覺測試電路板登錄系統「數據異常」，隨即啟動內部專案調查，透過盤點與調閱監控影像迅速鎖定嫌疑人，並在第一時間通報司法機關、配合檢警偵辦。

京元電表示，截至目前，被竊損失物品已成功取回逾八成，尚未返還部分也已啟動法律救濟程序，並與部分被告達成和解、取得金錢賠償。該案目前由苗栗地檢署偵辦，嫌犯到案後以5萬元交保候傳。

針對外界關切損失金額，媒體以設備替換成本推估為上億元，但京元電董事長李金恭對外說明，被竊多為使用多年的硬體配件，考量折舊後估算損失約1,400萬元，且已追回超過1,200萬元。公司並重申，此案僅涉及實體硬體配件，經查未造成任何資料外洩。

從京元電到台積電，內鬼風險促供應鏈全面升級防護

這起事件也讓人想起半導體供應鏈近期頻傳「內部人風險」，在高機密、高價值的製造與測試現場，即便並非直接竊取製程參數或客戶資料，硬體設備與治具也可能因流向不明衍生資安、品保等內控擔憂。

京元電表示，已全面檢討並強化內控制度，包含強化資產盤點機制、升級無塵室安全防護設施，以及更嚴格的進出與安檢流程，以防堵類似事件再發。

此次事件也與台積電先前爆出的洩密案形成對照。台灣檢方近期偵辦台積電2奈米相關營業秘密外流案，除針對涉案工程師等人起訴外，也將日本半導體設備商東京威力科創（Tokyo Electron）在台單位納入究責，後續更發生「羅唯仁案」，該等案件涉及《國安法》與《營業秘密法》，引起社會關注與擔憂。

雖然相較於台積電案聚焦於先進製程與核心技術參數，京元電此次強調未牽涉客戶資料與技術機密，但兩案都顯示，台灣經濟在半導體景氣與AI需求拉動下創高，產線資產、資料與Know-how價值同步升高，企業治理關注點也從「防外」延伸到「控內」。

(原始連結)





更多信傳媒報導

台積電再攻歷史新高1810 台達電超越鴻海成台股市值二哥、波若威股價創歷史新高

霍諾德91分鐘徒手登頂台北101》中醫揭密攀岩背後指力與筋腱和修復關鍵

為忽視台灣示警付出代價 美國正式退出WHO

