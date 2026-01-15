半導體海外擴產加速！這家接單接到手軟 12月、Q4、全年營收締新猷
財經中心／余國棟報導
信紘科（6667）於今日公告2025年12月合併營收為新台幣5.6億元，月減12％，年增82％；累計2025年第四季合併營收達16.8億元，季增1％，年增59％；累計2025年全年合併營收更一舉突破63.4億元，年增75％，12月、4Q、全年營收同步改寫歷史新高，凸顯信紘科在半導體先進製程與高階製造需求推升下，營運動能持續放大。
2025 年營收表現亮眼，信紘科指出，主要受惠於半導體、高科技產業資本支出增加、先進製程與先進封裝產線持續擴建，帶動主要客戶對包括廠務供應系統整合、機電統包工程、二次配服務及整合型工程解決方案等需求明顯提升，從單月與季度表現觀察，2025 年第四季受惠於多項大型專案進入驗收與交付高峰期，加上既有客戶持續追加訂單，營收動能明顯優於前三季，不僅可見信紘科在高科技製造客戶中，黏著度與專業信任度持續提升，良好的施作工程進度執行下，推升信紘科全年營收規模持續創高，亦隨著整體專案規模擴大，持續保持訂單能見度。
根據國際半導體產業協會（SEMI）最新產業預測指出，在 AI 與先進製程需求持續推動下，全球半導體設備投資動能明顯回溫，預估2025 年市場規模約達 1,330 億美元，並於 2026 至 2027 年持續成長，至2027年將破1,560億美元。信紘科長期聚焦半導體與高科技廠房中關鍵的水、氣、化之廠務供應系統，涵蓋系統設計、設備安裝、工程整合、測試驗證、二次配服務工程與後續維運服務，加上特氣特化綠色製程、循環經濟等解決方案，隨著半導體、記憶體關鍵客戶於全球建廠擴張需求，對於供應鏈海外工程資源、在地化整合等需求，總承包商General Contractor(以下簡稱 GC)角色的重要性持續提升，也使得具備在地整合能力與建廠實績經驗的廠商更具競爭優勢。
信紘科指出，2025 年營收成長不僅來自專案數量增加，更反映在專案接單地位與服務深度的提升，從目前在手訂單來看，已明顯可見信紘科正逐步從工程導向，邁向高附加價值建廠統包管理與長期服務模式，有助於提升公司整體營運品質與獲利結構。
展望2026 年，公司將朝向高科技製造建廠總承攬商轉型，其轉型策略將聚焦三大方向，包括擴大工程總承攬服務範疇、深化關鍵客戶合作關係，以及提升維運與長期合約型收入比重，結合公司海外在地化佈局逐漸成熟，信紘科將憑藉長期累積的工程經驗、客戶基礎與在地服務優勢，擴大包括美國、日本及東南亞等地專案的接單動能，助力公司營運邁向下一個新里程。
