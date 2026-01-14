半導體測試核心！中國探針卡市場年增近7成 長川、華峰等台陸供應鏈受矚目

隨著人工智慧（AI）與數位化技術的不斷創新，半導體產業對高效能晶片的需求持續高漲，也帶動了關鍵測試設備市場的結構性增長。廣發證券最新研究報告指出，作為晶圓測試階段不可或缺的「消耗型」硬體，探針卡（Probe Card）的市場地位正隨著DRAM產業的景氣回升而穩步墊高。據統計，2024年全球半導體探針卡市場規模已達26.51億美元，預計至2029年將進一步成長至39.72億美元。

廣發證券分析師代川表示，探針卡不僅僅是測試元件，更是影響晶片良率與製造成本的關鍵因素。他指出，「探針卡作為晶圓製造與晶片封裝之間的重要節點，能在半導體產品構建過程中實現晶片製造缺陷檢測及功能測試，對晶片設計具有重要的指導意義。」在當前AI算力競賽下，通訊、電腦及汽車電子等領域對半導體產品的可靠性要求極高，這使得探針卡的技術迭代與性能保證顯得更為重要。

DRAM與HBM需求成為增長主引擎

值得關注的是，DRAM領域的復甦正成為探針卡需求的主要驅動力。觀察全球探針卡龍頭FormFactor的財務表現，2025年第三季來自DRAM領域的探針卡收入約為6,820萬美元，較2024年同期增長13.3%。更具指標意義的是，FormFactor來自DRAM與高頻寬記憶體（HBM）領軍企業SK海力士（SK Hynix）的收入占比在該季度已達到24.5%。這顯示出探針卡產業正深度受益於記憶體產業的景氣週期，特別是在高階儲存技術的應用上。

中國市場成長驚人，國產化推動力道強勁

在中國市場方面，成長力道尤為顯著。2024年中國半導體探針卡市場規模增長至3.57億美元，同比大幅增長69.17%。廣發證券認為，在政策支援、市場需求與技術演進的多重推動下，中國半導體製造能力有望快速追趕，其在全球探針卡市場的占比將持續提升。

針對投資布局，廣發證券給予半導體專用設備行業「買入」評級，其中特別推薦了長川科技，其測試機與分選機產品已獲得長電科技、華天科技及日月光等一流封測廠商的認可。此外，華峰測控憑藉其全新一代SoC測試平台 STS8600，成功打開高階數字晶片測試的成長曲線。精智達則因完成半導體儲存器件測試設備的全面布局，被視為能提供系統化解決方案的領先企業。

然而，投資者仍需留意潛在風險。廣發證券提醒，儘管產業前景看好，但仍需關注「國產算力進展不及預期、測試機研發進度落後以及全球貿易環境不確定性」等因素可能對供應鏈造成的衝擊。

