半導體營收逾7成、隨客戶海外擴產！安葆專攻不斷電系統 估1月底上櫃

【記者呂承哲／台北報導】電力系統整合商安葆（7792）將於6日舉行上櫃前業績發表會，預計在1月掛牌上櫃。在AI算力快速成長、資料中心與再生能源建設同步擴張下，全球用電結構加速轉變。深耕備援電力系統超過30年的安葆，近年由單一備援應用，逐步轉型為全方位電力系統整合方案供應商，掌握能源轉型與電力韌性所帶來的成長機會。

安葆2025年前11個月累計營收50.66億元，年增36.83%，營運動能明顯升溫。公司指出，為回應客戶對供電穩定性與能源效率的需求，公司布局已由備援電力延伸至主用電力系統，並以前瞻的在地型多元能源微電網（Micro Grid）作為發展方向。多年來累積完整的設計、採購、施工（EPC）實績，服務內容涵蓋氫氣、沼氣、地熱等多元創能解決方案，強化整體電力系統的彈性與可靠度。

安葆董事長陳志復認為，921大地震讓市場意識到台灣也可能面臨大規模停電，備用電力的重要性因此被重新認識。他回憶，921期間台積電十天內恢復九成產能，安葆全程扮演緊急供電角色，也讓公司體認到交付的不只是設備，而是「不能斷電的承諾」。自此，安葆由單純設備供應商，轉型為整合緊急與不斷電系統的能源整合服務商，協助客戶守住每一秒電力。

面對AI發展與電力韌性不足的新挑戰，安葆進一步思考從設備、系統到能源解決方案的角色定位。目前全台已建置的備用電力若同時啟動，規模已逼近1.5座核三廠。未來安葆希望推動分散式微電網，實現「藏電於民、自電自用」，讓既有備用電力成為國家電力韌性的一部分，持續深化在電力市場中的角色。

在核心技術上，自主開發的PLTC不斷電負載轉移系統，結合動態與靜態UPS、飛輪儲能及鋰鐵電池櫃，提供從自發電、儲能到用電端的一體化規劃，並整合電壓驟降保護與並聯控制技術，在穩定供電與能源效率之間取得平衡。該系統可於市電與自備電系統間進行無縫負載轉移，支援多重備援與跨廠區並聯應用，目前累計設置容量已達1,600MW，並於多家國內半導體廠與大型資料中心完成實際運轉驗證。

隨資料中心規模擴大與接單動能提升，UPS與儲能相關業務占比持續成長。UPSSI不斷電系統營收占比已由2023年的23%，提升至2024年的34%，並於2025年進一步拉高至40%，反映高可靠度電力基礎建設需求升溫。

在客戶結構方面，安葆長期深耕半導體產業，相關銷貨占比逾七成，受惠於產業高度客製化與長期驗證所形成的訂單能見度。除半導體外，客戶亦涵蓋科技製造、資料中心、金融機構與大型醫療院所。因應客戶全球擴產，安葆已於美國、德國、新加坡設立子公司，並規劃新建台南二廠，朝「台灣接單、海外落地」的營運模式穩健推進。

