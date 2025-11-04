半導體生態系移美實錘了？國科會談「台灣模式」網炸鍋

國科會主委吳誠文返台大談台灣模式，但各界質疑不只台積電，整個半導體生態系將移美，轟實錘賣台。（合成圖／資料照）

國科會主委吳誠文在APEC會議期間與美方交流，3日在返國記者會中證實觸及台灣模式、類科學園區相關議題，我方提出土地、水、電、人才培育、稅負、簽證等赴美投資所需資源問題，希望美方協助，而美國也欣然同意。呼應日前副總統蕭美琴稱半導體生態系移美爭議，引發炸鍋熱議。

吳誠文表示，美國公司希望在本土建立強大AI園區時，如何整體節省成本，使用「台灣模式」會是最快速的，也能最有效地節省成本。台廠供應鏈赴美投資，不能夠完全複製台灣科學園區，但在開發美國園區時，會以科學園區精神，快速整合我們的供應鏈國家隊，協助美國供應鏈園區靠近我半導體製造基地，且能夠快速整合起來，如此就可以顯現更龐大的力量。

吳誠文提到，這龐大力量節省廠商成本、時間、快速提升良率，並與我台積電半導體製造可以結合，這是台灣非常獨特的自己模式，這個模式在美國政府協助之下，希望可以在美國快速擴展開來。此外，除半導體，也希望可以擴展到AI伺服器、雲端資料中心、資通訊等，在半導體運用、AI運用，讓台灣有意願到美國投資的廠商，都可以同步進行赴美投資。

1.9萬追蹤的粉專「PTTGossiping批踢踢八卦板觀察分享」對此直呼：實錘了！整個生態系都要去美國，遠遠不只一家台積電。

網友表示「慘，整個園區搬走就沒屁用了。產業鏈從業人員都算是高知識分子」、「掏空台灣，莫此為甚，矽盾挖一塊去美國還叫矽盾膩？還不說台灣集中資源挹注扶植的半導體人才外移問題，我就問扣掉科技業尤其電子製造業，台灣還剩什麼優勢產業」、「賣台國家隊」、「自己把美國需要真的出兵保護台灣的唯一理由消除，然後說自己在保台，不愧是全國最大的詐騙集團」、「結果這些模式經驗都是出自被抹賣台的國民黨之手」。

