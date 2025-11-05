半導體生態系赴美定案？國科會APEC「台灣模式」對話曝光：土地簽證都提了

台美對等關稅談判至今尚未有結果，在韓國慶洲舉辦的亞太經濟合作經濟領袖會議（APEC）上周落幕，國際多聚焦美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平的「川習會」。會後，國科會主委吳誠文透露，此次在APEC峰會中與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）等討論在美國打造「台灣模式」的科學園區等議題，臉書粉專「PTTGossiping批踢踢八卦板觀察分享」直指，​「實錘了！整個生態系都要去美國，遠遠不只一家台積電。」

2025年APEC會議日落幕，連兩年代表台灣出席的林信義表示，台灣的角色很關鍵，特別在半導體，AI硬體等領域非常優秀，國際社會期待與我方有更深入的交流。此外，在10月底舉行的APEC部長級年會中，台灣由吳誠文及經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮代表出席，會中多聚焦人工智慧（AI）議題，吳誠文說明，台灣在半導體資料中心、設備等領域擁有全世界的客戶，「台灣不想要關起門來發展產業」。

此外，針對外界關注的台美關稅談判，據《中央社》報導，楊珍妮在部長級年會期間，與美國副貿易代表史威澤（Rick Switzer）兩人曾就關稅議題進行交流，並就如何強化台美雙邊經貿關係交換意見；至於關稅談判進程，台灣代表團說明，台美對等貿易談判技術性諮商已大致底定，但仍舊針對部分議題進行文件交換。上（10）月初，台美關稅磋商完成第五輪實體談判，行政院副院長鄭麗君自美國返台後，針對美方「晶片五五分」的傳聞，台灣不會答應，此外，行政院拋出台灣模式，將推動在美打造產業園區。

針對所謂的「台灣模式」，吳誠文近日在總統府APEC返國記者會中證實，確實有和美國國務院代表談及打造「台灣模式」科學園區等議題，雙方基於互利目標，希望協助美國重建半導體產業製造能力；他進一步說，台灣屆時將組隊到美國開方園區，希望美方協助土地、水電、人才等資源，此外也觸及稅務及簽證，美國政府知道清楚「協助台灣就是協助美國」。吳誠文強調，台灣在發展半導體產業時，不能只在自己的園區發展，因為最重要的先進製程客戶幾乎都是美國公司。

吳誠文說明，在美國開方園區時不能完全完全複製台灣的科學園區，而是以科學園區的精神，快速整合供應鏈國家隊，協助供應鏈在美國的工業園區、靠近半導體製造基地能快速整合，節省廠商成本、時間、快速提升良率與結合半導體製造，就是台灣獨特模式。他也說，這樣的模式除了半導體外，也希望能擴及至AI伺服器、雲端資料中心等相關園區，美國政府很有誠意，對台灣提出的協助要求都欣然同意。

