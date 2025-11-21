半導體用電飆升創新高 台綜院：10月電力景氣亮「紅燈」

台綜院21日公布我國10月EPI電力景氣指數，半導體用電大幅走強，成長達13.87％，創下3年半最大單月成長新高紀錄。示意圖為台電大潭發電廠。（圖／本報資料照片）

台綜院21日公布我國10月EPI電力景氣指數，隨人工智慧（AI）、高效能運算、雲端服務熱度不減，加上消費性電子新品拉貨效應發酵，半導體用電大幅走強，成長達13.87％，創下3年半最大單月成長新高紀錄，進而拉動經濟核心動能；全國高壓以上產業用電也較去年同期成長3.04％，電力景氣燈號呈現熱絡的「紅燈」。

半導體用電熱絡，也要面對「算力即電力」的能源供應問題。鴻海董事長劉揚偉昨在科技日上表示，現在政府會比較好好去思考這件事，對於近期核電議題再起，劉揚偉有感受到核電政策有轉圜餘地，只是實際如何並不知道。

相對於半導體訂單滿滿、用電火力全開，傳統產業受到美國對等關稅、全球需求疲弱影響，生產動能仍偏弱，用電持續下滑；台綜院報告以鋼鐵業為例，10月用電量負成長5.99％，電力景氣燈號續呈衰退的藍燈，其中，基本金屬業因鋼市復甦緩慢，客戶下單保守，用電量更較去年同期減少10.04％，證明鋼鐵業景氣仍深陷低迷。

紡織業也同樣陷入困境；台綜院表示，紡織業不僅受到美國關稅衝擊，並且面臨原料價格波動、匯率升值、全球需求疲弱與大陸產能過剩等不利影響，產業接單能見度偏低，10月紡織業用電量負成長13.9％，電力景氣燈號續呈衰退的藍燈。

不過，半導體產業持續擴張，用電量、外銷訂單皆上揚，成為帶動我國經濟成長主要動能，台綜院不僅預測10月經濟成長率為6.2％，依此趨勢延續，全年經濟成長率不僅可穩健突破6.5％，更大膽預測全年有機會上看7％，為2000年後最亮眼表現。

