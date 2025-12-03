半導體科技產業蓬勃發展 國壽看好商辦市場發展

（中央社記者蘇思云台北3日電）國泰人壽今天表示，今年針對租戶提供合計達2500萬度綠電；觀察商辦市場，台灣半導體、科技產業蓬勃發展，輝達也確定台灣總部位置，相信對未來商辦市場有好的影響，規劃未來5年有逾20棟大樓將導入新型態辦公服務。

國泰人壽今天下午舉行「hub未來辦公趨勢報告發表會」，會中也發布金融業首份未來辦公趨勢調查報告，調查發現，純辦公室時代結束，未來空間更要滿足辦公、健康、交流等多元需求。

國泰人壽副總經理郭文鎧會後接受媒體採訪時表示，整體來看，商辦跟產業發展密不可分，台灣半導體與科技產業蓬勃發展，應該會帶來新的願景，也很高興看到輝達確定台灣總部位置，相信對商辦市場有好的影響，不過，台灣人口結構快速轉變，也可能是未來商辦市場的潛在隱憂。

國泰人壽今年11月也公告取得位在台南市新市區等多筆土地，交易總金額達新台幣45.5億元，國壽看好該地區交通便利，加上位在台南科學園區附近，規劃打造倉儲物流中心與廠辦。

媒體關注規劃為倉儲物流的考量，郭文鎧指出，10多年前就在投資倉儲，近年也著眼台灣電商、高科技產業鏈，背後都需要倉儲支持，同時產業也在轉型，像是食品業需要冷凍倉儲，連鎖的零售產業也需要倉儲做整合，國壽未來也會繼續投資。

國壽2024年進一步整合推出hub新型態辦公服務，目前已經有數棟大樓導入，透過軟硬體整合，不僅滿足租戶綠電需求，也提供智慧管理平台，整合停車場、辦公室門禁、租借會議室等需求，希望全面升級軟硬體推動資產轉型。

郭文鎧表示，國壽把hub服務標準化，預計未來5年在六都有逾20棟導入hub新型態辦公服務，預計先從新建大樓，或經過危老重建的大樓先導入，預期明年在桃園，後續台中與台南也可以看到相關導入成果。

國壽目前也是全台最大綠房東，郭文鎧表示，今年針對租戶提供合計達2500萬度綠電，辦公室用電型態跟太陽能光電比較符合，綠電來源包括自有倉儲物流的太陽光電，也有部分是向民營電廠購買。目前大樓租戶包含跨國企業、大型企業等也很重視綠色能源管理，國壽作為房東也可提供相關數據。

國泰金副總經理林佳穎提到，國壽承租戶可能是租用台北的大樓，但如果業務人員會去台中、台南招攬業務，有些企業也會另外租用國壽在其他地區的共享辦公室空間，做為更彈性使用。

媒體也關心，國泰人壽的環宇大樓何時對外出租與租金水準如何，郭文鎧指出，預計時間在明年第2季左右，仍在內部定價作業中。（編輯：黃國倫）1141203