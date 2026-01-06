半導體績效大洗牌 它為何能狠甩同業奪冠真相全在這！

財經中心／余國棟報導

（示意圖／PIXABAY）

2026年受惠AI浪潮，全球半導體產值持續成長，2025台股封關日結束，根據CMoney統計，新光臺灣半導體30 ETF(00904) 含息總報酬率達35.47%，勇奪台股6檔半導體相關ETF績效總冠軍，同時，根據台新投信官網公布，新光00904於2026年1/16展開首季除息，預估配息金額0.76元，再創歷史新高!投資人如果想參與收益分配，最後買進日為1/15。2025年AI浪潮帶動台股多頭表現，激勵台股ETF績效表現亮眼，尤其是科技相關ETF，在台積電助攻下，具高含積量的半導體ETF績效表現出頭。

新光臺灣半導體30 (00904) ETF經理人詹佳峯表示，從1月開始，6日有CES展、15日台積電法說登場，台灣AI半導體多數企業都將前進拉斯維加斯，大秀AI相關新品與技術，同時，台積電法說會行情也持續升溫，預估近期台股盤面資金將持續湧進AI、半導體族群，激勵股價表現續強，帶動台股2026年先迎來AI半導體投資熱潮。

2025年半導體相關ETF績效表現。（圖／CMoney，2025/12/31）

目前，台股高含積量ETF中，新光00904的含「積」量已調升至4成，為半導體ETF含積量最高，除台積電外，00904前10大持股中，另有聯發科、日月光投控、聯電等台灣半導體設計、封測、成熟製程的重量級企業，投資結構上完整涵蓋台灣半導體生態鏈，降低單一公司風險，直接參與全球AI結構性超級循環世代，建議投資人可以留意ETF除息前的最後買進日，掌握布局時機，追求息利雙收。

