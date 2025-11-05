半導體老將Arm高層旋風訪台固樁AI發展！ 強調AI沒泡沫化、談自研晶片這樣說

Arm發展策略與行銷部門執行副總裁Drew Henry。陳俐妏攝



矽智財（IP）廠安謀Arm策略暨行銷執行副總裁Drew Henry 近日來台固樁，生態系合作已從軟體擴展至平台，Drew Henry表示，台灣是AI發展的重中之重，涵蓋系統單晶片、晶圓代工、先進封裝、機櫃軟硬體。AI泡沫化風險，Drew說明，泡沫化產生通常是資本支出沒被善用，但目前AI算力都已被使用，因此不認為這次AI週期進入泡沫化，AI是剛性需求將推進全球GDP翻倍上看10%成長力道。

外界關注Arm自研晶片進度，Arm持續協助客戶開發晶片，提供軟體和執行端的協助，由於晶片製造製成複雜，因此與台積電合作關係緊密，台積電的技術平台都可在Arm平台優化，對於晶片設計多是由

夥伴提出需求，近十年來包括亞馬遜和特斯拉都有開發自家晶片，但Arm不管是AI工廠和晶片都是跟著客戶需求，目前對自研晶片沒有對外的說明。

Drew Henry是半導體老將，主導Neoverse 平台和資料中心，這次旋風式訪台，首要任務聚焦Arm軟體生態開發系，昨天更與台灣Arm團隊見面，他說明，25年來持續造訪台灣，就是看好台灣在新科技中扮演先行者的角色。

華爾街示警AI泡沫化風險將至，輝達和台積電ADR同步重挫，Drew Henry說明，市場對AI需求非常高，AI已經是剛性需求，包括：新藥開發，軟體開發，機器人開發都將呈現跳躍性的成長，過往產業會產生泡沫化，通常都是資本支出沒有被善加使用，AI算力週期都已經被使用，產業都在尋找新的創新

Drew Henry強調AI 重新定義運算，Arm 投資AI領域已逾10年，也建立相關架構，搭載Arm架構的裝置已達3250億美元，等於每天都有億個裝置出貨，目前運算平台多建構在Arm生態系。在電力限制下，輝達和Google多透過Arm 平台來達成算力更高的需求。AI也將推進經濟發展，數據顯示，全球經濟成長全年GDP 約達100兆美元，平均年增3%，未來AI助力下，全球GDP 有望翻倍成6%，甚至看到10%

