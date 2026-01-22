半導體股王發威！信驊盤中強鎖8930元寫奇蹟 最新「目標價」出爐

財經中心／師瑞德報導

股王信驊今日股價盤中一度強攻8930元新天價，帶領台股衝向31890點歷史新高。儘管營運噴發，信驊昨晚在南港漢來的年終晚宴仍保持低調風格，與電子五哥的奢華排場形成對比。外資里昂與大和紛紛喊出10,000元目標價，看好BMC晶片在輝達Rubin平台的強勁需求，預期信驊獲利將在兩年內翻倍成長。（圖／記者師瑞德攝影）

台股股王信驊（5274）今日（22日）股價再度展現王者風範，在美股反彈與AI伺服器需求噴發的助攻下，盤中最高強勢攻上8930元，不僅大漲超過7%，更續寫上市櫃個股的歷史天價。隨著台股指數衝破31000點，信驊作為半導體核心供應鏈，正以驚人的動能領軍電子股，向「萬元大關」發起最終衝刺。

漢來年終晚宴低調暖心！不拚排場、只拚實力

在股價頻創新高之際，信驊對內展現了與其他科技巨頭截然不同的作風。不同於「電子五哥」近期在南港展覽館席開百桌、邀請一線藝人載歌載舞並吸引大批媒體採訪的豪氣排場，信驊昨日晚間在台北南港漢來大飯店舉辦的年終晚宴顯得極其低調。現場沒有閃光燈、沒有腰繞媒體的採訪區，信驊選擇回歸初衷，在溫馨且隱密的氣氛下慰勞員工一整年的辛勞。這種「外熱內冷」的低調姿態，反而更顯出股王專注於技術研發、不務虛名的卓越格局。

里昂、大和雙外資背書！目標價上看10,000元

雖然公司作風低調，但國際外資卻無法忽視信驊的亮眼表現。外資里昂（CLSA）與大和（Daiwa）近日同步發布重磅報告，首次將信驊目標價上調至10,000元。里昂指出，信驊已獲得某大客戶的關鍵專案，預計2027年量產，將推動其解決方案在各大AI加速器平台獲得更廣泛應用。大和證券更預估，隨著一般伺服器與AI伺服器需求雙雙火熱，信驊BMC晶片今年出貨量將年增34%，獲利有望在兩年內翻倍，每股稅後純益（EPS）將挑戰多賺百元以上。

BMC需求強勁！輝達Rubin平台成關鍵動能

信驊的獲利爆發力主要來自於伺服器管理晶片（BMC）的絕對領導地位。報告顯示，信驊AST2600晶片預計於2026年被輝達（NVIDIA）Rubin平台採用，更先進的AST2700則將在2027年率先導入Rubin Ultra。為了應對強勁需求，信驊正積極認證新的材料供應鏈，以解決過往載板供給瓶頸，這也成為法人看好其營運展望不斷上修的主因。

一般伺服器換機潮：AI與儲存需求雙助攻

除了AI伺服器，一般伺服器的換機潮也支撐了信驊的成長動能。由於雲端服務供應商（CSP）對一般伺服器需求強勁，加上AI帶動的儲存需求增長，創造了結構性的機會。里昂預期，2026年第一季BMC的動能將持續延燒，這也讓市場對於信驊成為台股首檔「五位數」股王的期待值達到最高點。

