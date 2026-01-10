半導體衝破兆美元！美銀喊話 輝達、博通、AMD「三王」閉眼買就對了

財經中心／師瑞德報導

AI晶片股還能追嗎？美國銀行（BofA）最新報告高喊「買進」，預測2026年全球半導體市場將衝破1兆美元大關！分析師點名輝達（NVDA）、博通（AVGO）與AMD為「首選三王」，認為科技巨頭千億美元的資本支出將支撐股價續揚，這波AI長多行情才走到一半，投資人千萬別錯過。（AI製圖）

AI浪潮究竟是泡沫還是金礦？華爾街巨頭給出了肯定的答案！美國銀行（BofA）發布最新重磅報告，直指全球半導體市場正迎來史詩級的擴張，預計銷售額將一舉衝破「1兆美元」大關。美銀分析師團隊更直接點名，在這場長達十年的科技變革中，輝達（Nvidia）、博通（Broadcom）與超微（AMD）將是2026年含金量最高的「AI三劍客」，現在進場正是時候！

兆元商機大爆發 美銀：這只是變革的中點

以Vivek Arya為首的美銀分析師團隊預測，全球半導體產業正處於根本性的轉變，2026年銷售額預計將年增30%，推動整體市場規模突破1兆美元里程碑。報告強調，這絕非普通的漸進式增長，而是全球計算能力消費方式的徹底翻轉。儘管市場偶有波動，但美銀堅定看好AI相關半導體、記憶體與設備股，直言目前僅處於「十年變革的中點」，未來的成長空間依然巨大。

資本支出狂潮未歇 科技巨頭撒錢不手軟

面對市場對「AI泡沫」的擔憂，美銀用數據打臉空頭。光是2025年第三季度，微軟、亞馬遜、Alphabet和Meta四大巨頭在AI基礎設施的資本支出就高達1,100億美元，預計今年總資本支出更將上看6,000億美元。美銀認為，這並非投機性熱錢，而是未來數年都必須投入的基礎建設，這也為晶片股提供了最堅實的獲利保證。

輝達穩坐王者寶座 博通、AMD緊追在後

在美銀列出的七大潛力股中，輝達（NVDA）毫無懸念位居榜首，目標價上看275美元。分析師指出，輝達擁有強大的定價權，一塊GPU售價高達3萬美元，與傳統晶片2.4美元的價格天差地遠，且目前本益比僅約24倍，估值極具吸引力。

此外，博通（AVGO）被視為第二首選，目標價450美元。博通壟斷了約70%的客製化AI晶片（ASIC）市場，並已成為Google、Meta等巨頭的主要供應商。而超微（AMD）則憑藉Instinct MI350系列，成功卡位「第二供應商」的關鍵角色，隨著MI400即將問世，AMD將成為輝達以外最具價格競爭力的替代方案，補漲潛力不容小覷。

