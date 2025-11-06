半導體製造業重回美國？盧超群：美國人只想當英雄 蔣尚義坦言不容易

鈺創董事長盧超群今日出席遠見高峰會談及美國製造議題。（圖／鏡週刊提供）

鈺創董事長盧超群、前台積電共同營運長、鴻海董事蔣尚義今日出席遠見高峰會，提到半導體製造重回美國，是否影響台灣半導體地位，盧超群直言：「不怕，台灣代工做很好，美國做不來。」蔣尚義也以自身經驗分析，半導體製造業重回美國不容易。

「美國人是要做英雄的。」盧超群表示，他們想當的是開發OpenAI的奧特曼（Sam Altman）而不是到工廠動手操作和花費精力，加上半導體產業講求技術、服務和生態鏈，這都是台灣的強項，美國「拿不走」。

蔣尚義也以自身經驗分析，「美國半導體跟台灣有文化上根本的差異，導致美國在製造業上很難做。」他指出，美國老百姓生活「過太好」，而半導體做起來不容易。

他舉例，半導體是個資本密集的產業，新技術推出後，超過一半的成本是設備折舊，其他成本占比不大，「那當然會希望設備一直運作不要停下來。」

不過機器總有壞掉要修理的時候，這不只是損失一台機器的產能，而是下游都會受到影響，蔣尚義舉例：「在台灣就是凌晨三點鐘打電話給設備工程師來修，工程師來也不會有怨言，他的配偶也不會抱怨。」但如果在美國，遇到聖誕節、新年期間設備壞掉，工程師不可能馬上處理。

「以前過年期間，公司（台積電）是給三倍工資包含紅包，同事非常樂意來工作。」這樣一比就知道，美國人要回製造業不容易。



