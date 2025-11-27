半導體設備關鍵賦能者 捷創科技年底上櫃

捷創科技董事長林益民（右三），副總經理兼財務長鄭文吉（左三）、資深副總經理溫在昇（左二）。

專注於半導體測試設備技術服務的捷創科技，27日舉辦上櫃前業績發表會，宣布預計於12月下旬掛牌上櫃。捷創科技董事長林益民表示，受惠於AI高效能運算、先進封裝複雜化及供應鏈區域轉移等趨勢，半導體設備市場規模持續擴大。更強調隨著自有產品與服務在第四季挹注，未來營運展望樂觀。





捷創科技成立於2004年，總部位於新竹，服務據點遍及韓國、上海、新加坡等地。公司核心業務涵蓋「生產設備整合服務」與「智能化自動化解決方案」兩大區塊。林益民指出，不同於一般設備代理商，捷創定位為原廠的「技術合夥人」，與多家國際大廠深度合作，提供從裝機、良率提升到設備末期延壽（EOS）的完整生命週期服務，確保客戶產線24小時穩定運作。

在技術創新方面，捷創積極佈局智慧工廠商機。針對半導體廠內大量新舊設備並存的「孤島」問題，公司自主研發邊緣運算平台，透過外掛模組整合IoT感測與通訊協定。此外，公司還導入「智慧派工系統」，並持續研發自動化解決方案，目標是協助客戶實現無需人為介入的「關燈實驗室」與「關燈工廠」。





展望未來，林益民認為，公司發展將鎖定三大面向：擴大自動化模組的性價比覆蓋率、提升邊緣運算平台的AI算力，以及整合物料自動化。捷創將持續秉持誠信與創新的理念，透過與合作夥伴的緊密連結，在競爭激烈的半導體市場中，為股東與員工創造長遠價值。

捷創科技資深副總經理溫在昇。

被問及半導體產業最為重視的機密保護，捷創科技資深副總經理溫在昇強調，資安防範是贏得原廠與終端客戶信任的基石。他指出，公司透過「員工管理」、「系統建置」與「文件管控」三道防線來守護關鍵技術與營業秘密。





溫在昇進一步表示，在人員方面，從入職合約、保密協定到每年的定期教育訓練，全面強化資安意識；在系統方面，導入平台與自研自動化系統均符合ISO國際標準；同時，透過嚴格的文件分級管控，確保技術資料不外流，藉此鞏固商業信任價值。