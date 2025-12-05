半導體赴美投資被酸「德公移山」 郭雅慧批扭曲還原賴說法

投資半導體被批「德公移山」 郭雅慧批扭曲並還原賴清德說法。曾薏蘋攝

賴清德總統接受「紐約時報」專訪提到有關半導體投資，被在野黨批「德公移山」、掏空台灣；總統府發言人郭雅慧批遭扭曲，並還原說法。

郭雅慧指出，總統在接受紐約時報專訪論壇上面的說法提到，美國在半導體投資 40％ 到 50％ 的這一塊，其實外界的說法是有一些扭曲。

她還原賴清德總統專訪說法指出，所謂的 40％ 到 50％ 並不是單單指台灣的投資，它指的還包括是日本跟南韓以及美國的本土企業，大家一起合作。 至於能不能成功，當然要看美國企業、美國政策他們後續的進行。

郭雅慧說，對台灣來說，台灣的半導體產業佈局全球，其實是去貼近訂單，對台灣來說要關注的是最關鍵的點，台積電或是這些半導體的企業，關鍵技術還有決策總部都留在台灣，所以沒有所謂掏空台灣這樣的問題。

她強調，台灣的國力一直都在，根留台灣，是讓全世界跟台灣綁得更緊，是把一座護國神山變成一整串的護國山脈。

對於賴清德接受紐約時報專訪提到，中國經濟不好台灣樂意幫助解決問題，遭民眾黨前主席柯文哲批通匪；總統府發言人郭雅慧表示，這個情緒性的發言就不做評論。

