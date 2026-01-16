半導體赴美 藍白憂技術跟著人才外流

台美關稅拍板降為15％，條件包括台積電等半導體產業必須赴美投資。不過，藍白兩黨立委們紛紛看衰，立法院副院長江啟臣16日直言，恐怕會加劇台灣在地高階人才短缺問題；民眾黨立委林國成則表示此舉將挖空台灣人才、經濟，更有學者則示警除了人才外流外，「技術跟著人走」，形成技術外流風險，都是長期隱憂。

江啟臣昨表示，目前台美雙方規畫的5000億美元投資區分為2類，這筆鉅額投資雖以半導體（台積電）為首，但可能會帶動龐大的供應鏈移動，台中的精密機械設備、自動化系統廠商有機會藉此跟隨大廠赴美設立「維修中心」或「組裝線」，從單純出口轉向「在地服務」。

江啟臣強調，這也意味著台灣必須將大量資本與產能移往美國，中部優秀的精密機械工程師可能被抽調至美國廠，加劇台灣在地人才短缺問題；再者，廠商必須適應美國高昂的勞工與電力成本，這對台灣的小型傳統產業將會是巨大的考驗。

國民黨立委許宇甄指出，依美方說法，對半導體的關稅優惠若想要更低風險、更穩配額，就必須把更多產能與投資放在美國，這等於利用制度把台灣的製造優勢一步步導向美國本土，讓台灣長期承受供應鏈外移、人才外流、研發與製造分離的結構風險。

民眾黨立委林國成則分析，台積電在美國設廠，作業人員也幾乎都是高階技術人員，人才勢必會往美國走，基本上就是一個挖空台灣人才、流失台灣經濟實力的協議，這對台灣的晶片產業非常危險，「雖其公司名稱是『台灣』積體電路，但也是空有其名。」

中央大學經濟系教授吳大任則示警台灣工程師人力本就有限，勢必需聘僱美國工程師，進一步推升成本外，若派駐美國台灣工程師取得身分後，是否遭英特爾等競爭對手挖角，導致「技術跟著人走」，形成技術外流風險，都是長期隱憂。