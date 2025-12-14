半導體軍火庫／從最不賺錢「電子部」 崇越靠這浪潮搖身一變年營收600億元
半導體材料整合服務龍頭崇越科技，今年累計營收已突破600億元刷新紀錄。然而，這家現為各大半導體廠重要供應鏈的公司，其前身竟是原公司裡最不賺錢的「電子部」。崇越科技董事長潘重良回憶，當年他與崇越科技創辦人、前經濟部長郭智輝都在崇越貿易工作，因為跟原公司理念不合而分道揚鑣，一夥人出來創業成立崇越科技。潘重良強調，當年正是郭智輝的獨到眼光，看準半導體產業即將起飛，看著半導體進展不斷加速，他也堅信「時機已經到了」。
今年還沒過完，半導體材料整合服務龍頭崇越科技截至11月的累計營收已經突破600億元大關刷新紀錄，不只是晶圓代工龍頭台積電的重要供應鏈，美國大廠英特爾、美光也都是客戶，不過誰也沒想到，現在在半導體領域無人不知的崇越科技，當年只是公司裡最不賺錢的「電子部」。
「那時候我們只是崇越貿易裡的電子部，很小的部門，最不賺錢的部門。」崇越科技董事長潘重良提到年輕時打拚事業的往事侃侃而談，「我在那邊待了八年，我是同梯第一個升主任，也第一個升課長，郭部長（崇越科技創辦人郭智輝）是我的前輩，當時是我的經理。」
潘重良回憶：「那時接觸工研院電子所，賣的是4吋的Silicon Wafer（矽晶圓），也開始賣4吋的信越石英爐管，那時候生意真的不大。」當時潘重良每天來回臺北新竹，「一年開了22萬公里」。
雖然潘重良率領的業務團隊業績蒸蒸日上，但部門卻不賺錢。潘重良解釋：「那時每個部門都要去分攤公司的管理費用，不過不是按照營收分攤，而是平均分攤。」在他一度想離開崇越貿易時，他的主管、同時也是後來崇越科技創辦人郭智輝留住他，帶他一起創業。
然而，創業之路並不順利，潘重良回憶道：「500萬資金四個月就燒光，公司四個月就發不出薪水。」是靠著創辦人張永然、郭智輝抵押房子才讓公司度過難關。
為了生存，崇越科技毅然改變商業模式，潘重良表示，把「佣金制」轉為「現品販賣」從原本的代理抽佣模式，改為現品販賣，這讓公司能即時掌握現金流，並從「半年結」轉為「月結」，將與原廠的佣金或貨款結算週期，從原本的每半年結算一次，改為「月結隔月給」，終於度過最艱難的前三年。
潘重良也強調：「郭智輝的眼光很獨到。」當時已經看得出來半導體已經在起飛的階段，「我那時候不敢想像半導體能有今天這麼大的規模，但我們知道時機已經到了。」潘重良表示，他當時從兩吋、兩吋半的晶圓開始賣起，「那是二極體在用」，後來進展到四吋，花了近六七年的時間，「我在賣這些東西的時候，突然跳到五吋、六吋，可以看出來半導體愈走愈快。」後來到八吋的時候，「我們可以賣的東西就很多了。」
