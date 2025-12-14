半導體軍火庫／攜手日本信越化學 崇越握左右半導體生死關鍵材料

崇越科技與全亞洲最大的石英供應商日本信越石英，合資成立「崇越石英」，生產半導體製程中關鍵的石英產品。（崇越科技提供）

半導體材料的穩定供應與技術水準成為決定晶圓廠能否持續運作的「命脈」，自詡為台灣第一代石英業務的崇越科技董事長潘重良表示，當年台灣半導體剛起步，客戶還不是台積電、聯電，而是只有「工研院電子所」一家客戶，如今石英爐管已經成為先進製程不可或缺的材料，台積電甚至一次要準備三套備用，只怕地震震壞爐管讓產線停擺，這也讓崇越石英的產品交貨期超過10個月。

半導體產業競爭白熱化，材料供應鏈的穩定與技術門檻成為左右晶圓廠「生死」的關鍵，一根價值300萬元新台幣的石英爐管，更是晶圓廠能否順利運作的關鍵，其中崇越石英在台灣12吋製程中有6成5市占率，在先進製程市占率更是超過8成。

這家崇越石英是什麼來頭？原來是由崇越科技與日本信越化學攜手成立的「台日混血」公司。崇越科技董事長潘重良接受《鏡報》專訪時透露，公司與日本信越化學已有長達半世紀的淵源，使其掌握了多項核心材料的獨家優勢，成為全球半導體製造不可或缺的戰略夥伴。

崇越科技與日本信越化學的合作始於「崇越貿易」時期，已合作40餘年，崇越貿易是崇越科技的前身，崇越科技創辦人、前經濟部長郭智輝亦曾在崇越貿易就職，從最初代理有機矽膠類產品矽利光（Silicone）開始。1990年，張永然與郭智輝共同創辦崇越科技，潘重良表示，這時接觸了信越的半導體材料，包含信越的石英、矽晶圓，打下後來擴大合作的基礎，產品線逐步擴大至光阻等產品。

在1985年，信越化學與崇越貿易合資成立崇越石英，不過隨著崇越科技分拆出來創業後，便以4,000萬元收購了當時崇越貿易認為「沒什麼發展性」的崇越石英股份，這反而讓崇越科技就此搭上旺到現在的半導體大潮。

在眾多半導體材料中，石英產品不可或缺，所有半導體廠都需要用，成為崇越科技掌握關鍵地位的秘密武器，潘重良表示，由於市場需求強勁，目前崇越科技石英產品的交貨期已超過10個月。

由崇越石英製作的石英爐管。（崇越科技提供）

為了不讓客戶產線因地震停擺，崇越還為客戶提供石英爐管備品，潘重良指出，雖然現在防震做得很好，但「只要地震超過四級，石英管一定會破」這時必須立即替換。為此，台積電想了一個因應地震的策略，會一次下訂三組石英爐管訂單，一個是裝機時用，一個是耗材，最後是防震用備品，因此「崇越這幾年的石英訂單總是滿載，且交貨期已超過十個月。」

作為「台灣第一代賣石英」的業務，潘重良憶當年：「那時候石英的加工成本和材料成本等都需要用手算，現在直接用市場價格（Marketing price）來定價。」而且以前是以手工製作，現在已經改用模具。

潘重良回憶，當年以4,000萬元收購了崇越石英股份。如今，該資產的市值已達百億規模，是他最引以為傲的成功案例。由於全球半導體業者陸續擴產，石英需求大增，原產能已經不敷使用，位於嘉義朴子的崇越石英三廠預計在明年第一季正式量產。不過潘重良也開玩笑道：「要控制產量，這樣價錢才不會崩。」如果一次交完貨，「客戶就會說來來來，我來談價格。」



