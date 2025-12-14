半導體軍火庫／曾經一怒遞辭呈 郭智輝做一事留潘重良一起打天下

崇越科技董事長潘重良（右）在1990年時，與崇越科技創辦人張永然（中）、郭智輝（左）一起創業成立崇越科技。（崇越科技提供）

崇越科技董事長潘重良接受《鏡報》專訪時透露，當年因為不滿意公司政策，一氣之下把辭呈放在座位就要離去，結果崇越科技創辦人郭智輝追上並找他喝咖啡，討論離開崇越貿易創業，也因此成立崇越科技。

崇越科技董事長潘重良當年靠著勤奮跑業務的努力，在崇越貿易闖出一片天成為最頂尖的業務，事業看似步上軌道的他，卻選擇在1990年，與張永然、郭智輝共同創辦崇越科技。潘重良表示，有兩件事讓他萌生離開的想法。

「東京威力科創（TEL）當初是我帶來台灣的。」潘重良自信地說：「我那時拿到三年的代理權。」不過苦於當時台灣只有五吋廠，沒有好的販賣機會，他嘆氣說：「結果TEL後來就把代理權給漢民，就是這樣來的。」原來那時東京威力科創要求，必須要養20個工程師來做設備，但當時的主管不同意，讓他覺得有些無力，心中也萌生離開念頭。

廣告 廣告

接著是壓垮駱駝的最後一根稻草。「我那年連續四季都被譽為是Top Sales，你說頂尖業務的年終獎金哪有少的，至少來個三四個月吧。」潘重良這時突然沉默，無奈道：「但我只領了0.9個月，更不要說我的部屬。」

潘重良直接拿著獎金單衝到總經理辦公室，叫主管給他一個交代，潘重良一陣輸出說道：「你在公司會議都誇我Top Sales，還說要送我夏威夷機票，結果年終只有0.9個月，給我一個能信服的理由。」

結果主管以「年輕人繼續努力就有」搪塞他，潘重良表示，他最後被我逼急了就拍桌說：「但你們部門沒賺錢，有什麼資格跟我講這些。」潘重良心灰意冷地回：「謝謝你。」並回到座位，拿出已經準備好的辭職信，放在桌上就走。

結果當時他的同事、崇越科技創辦人郭智輝急忙追上跟潘重良說：「來來來我們去喝咖啡。」安撫了他失望的心情，也評估是否從原公司出來創業，最後因此創立了崇越科技。潘重良笑著說：「結果這杯咖啡就喝到現在。」



回到原文

更多鏡報報導

獨家專訪／全世界晶圓廠都要它 崇越董座潘重良：明年雙位數成長

半導體軍火庫／從最不賺錢「電子部」 崇越靠這浪潮搖身一變年營收600億元

半導體軍火庫／921全台大停電 台積電沒了它差點停工