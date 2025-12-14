半導體軍火庫／921全台大停電 台積電沒了它差點停工

崇越科技董事長潘重良回憶，當年全台大停電，但政府特地拉了一條電給崇越工廠。

發生於1999年9月21日的921大地震引發全台大停電，晶圓廠運作的關鍵材料石英爐管在強震下受損。崇越科技董事長潘重良回憶，當年崇越石英工廠輪三班、日以繼夜趕工，盡快將石英爐管送往台積電，否則「一個禮拜不生產，很難想像要損失多少。」政府為此還特地開了一條專線讓崇越工廠復工。

1999年9月21日凌晨，芮氏規模7.3的強震震醒全台民眾，同時也引發全台大停電，當時正處於台灣半導體發展的關鍵時刻，晶圓廠運作的關鍵材料石英爐管也在強震下震壞，崇越科技董事長潘重良回憶，當年正是靠著崇越石英工廠輪三班日以繼夜趕工，盡快將石英爐管送往台積電，否則「一個禮拜不生產，很難想像要損失多少。」

潘重良表示，半導體製程中使用的石英爐管是極易損壞的耗材，只要地震超過四級，「石英管一定會破」，不過全台大停電也讓崇越石英工廠停擺，因此當時台積電向政府請求，「在全台灣大停電的情況下，唯一拉了一條專線給崇越在新竹的工廠」，就是為了讓台積電產線能盡快恢復。

「那時只有我們有電，你就知道我們有多重要！」潘重良表示，台灣的半導體之所以能成功，供應鏈的支援不可或缺，「台積電如果今天一個地震或者是一個shut down（停機），兩個小時之內所有的人都會到場，包括我們（崇越）。」公司規定，任何事情發生，兩個小時人要到場，問題發生，一天之內要有報告出來，「該送日本的，是我們的問題是怎樣，人家怎麼解決，兩天之內我們必須要回覆客戶。」



