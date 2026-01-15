半導體輸美232關稅上路 資誠：美方有意升高關稅談判壓力

資誠解析，美國總統川普此時宣布半導體232關稅，旨在升高談判壓力，加速赴美投資及達成貿易協定。路透社



美國總統川普14日宣布半導體232關稅將於15日凌晨上路，資誠會計師事務所今（15）日解析，新規採兩階段課稅，第一階段影響層面有限，但第二階段卻暗示不確定性，應是美國有意升高貿易談判壓力，藉以達成投資換取關稅抵減、限期達成貿易協議的要求。

資誠表示，新規的第一階段是針對高階晶片和內含高階晶片的半導體衍生產品課徵25%的關稅，但搭配特定用途豁免的配套措施；第二階段則針對未在180天內達成貿易協議的國家，不排除擴大導體課稅適用範圍。

PwC Taiwan專責海關及國際貿易的普華商務法律事務所合夥律師李益甄表示，如將豁免用途考量在內，目前第一階段的半導體關稅初步影響層面有限，但實務上如何認定輸美產品符合豁免用途，可能有待美國海關進一步提供細節。

此外，布告內也重申美方對於以投資換取關稅抵減、限期內達成貿易協議的要求，應是美國有意升高貿易談判的壓力。李益甄認為，面對第二階段半導體課稅的不確定性，台美貿易協議的達成與否及條件為何，可能是台廠近期內必須密切觀察的重點。

PwC Taiwan彙整本次課稅重點，主要鎖定具備高階人工智慧運算能力的晶片；或內含高階晶片的產品，且同時符合特定運算效能與記憶體頻寬區間，課徵25%進口關稅。

換言之，本次關稅措施僅鎖定一小部分符合特定效能門檻的高階AI晶片及其搭載產品，一般PC、手機或低階控制晶片不在本次課稅範圍內。

另外，特定高階半導體產品，若是供美國境內資料中心使用、供美國境內作維修／替換者、供美國境內研究發展使用者、供美國境內新創企業使用者；用於非資料中心的消費性應用、用於非資料中心的民用工業應用；供美國公共部門使用者；皆可豁免加徵25%關稅。

此外，凡是已歸入課稅範圍的半導體產品，不再併課包括汽車零組件、鋁、鋼鐵等232條款關稅，以避免重複課稅；但原有反傾銷、平衡稅或其他一般關稅仍照常課徵。

