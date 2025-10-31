半導體迎超級循環！AI還沒瘋才剛暖身 這檔大啖商機

財經中心／余國棟報導

未來全球料將持續擴大AI基建投資，最大的受惠族群中，半導體股將扮演開路先鋒，台積電法說釋出樂觀展望，將與其他市場競爭者，一同繼續大啖AI晶片、ASIC晶片、AI伺服器、HPC高速運算等商機。（圖／翻攝自FB@陸行之）

根據高盛研究顯示，目前，AI資本支出遠未過熱，以美國目前AI投資僅佔GDP比重尚不足1%來看，與人類歷史技術革命時代(鐵路、電氣化、IT等)投資佔比高峰期有2%~5%相比，現階段AI仍屬早期階段，離過熱仍有明顯距離。儘管美科技巨頭相繼出現AI永動機現象，雖造成市場一度擔憂，AI恐有泡沫化的隱憂，不過，今明兩年科技股仍是股市投資主軸。

最新台積電法說釋出樂觀展望，新光臺灣半導體30(00904)ETF經理人詹佳峯表示，反映先進製程需求強勁，另台積電在AI相關客戶需求維持穩健，並非僅由單一客戶驅動，同時，非AI終端市場在拉庫存接近尾聲後，目前，產能已觸底並出現溫和復甦，反映在手機、PC與消費電子之訂單可見度改善，如果從整體半導體產業來看，台灣半導體類股的下修周期已經結束，而台灣半導體供應鏈中，目前躍居全球「製造第一、封裝測試第一、IC設計第二」等關鍵地位，全球AI需求暢旺下，有望在2026甚至2027年，帶動半導體展現新一輪成長動能。

另外，詹佳峯指出，未來全球料將持續擴大AI基建投資，最大的受惠族群中，半導體股將扮演開路先鋒，將領先其他市場競爭者，繼續大啖AI晶片、ASIC晶片、AI伺服器、HPC高速運算等商機，甚至未來還有望深入物理AI(機器人、自駕車等)到邊緣AI領域，繼續在企業AI及主權AI大趨勢中，扮演全球半導體領頭羊角色。

中長期來看，詹佳峯預期，從2026年起，全球AI應用全面擴張，各家科技巨頭啟動AI軍備競賽後，急需龐大運算資源，將推動算力紅利成長，與龐大運算新商機到來，且同步加速台灣半導體類股，迎來未來10年黃金成長期，建議投資人可以透過中長期持有半導體ETF，掌握AI長線趨勢漲升契機，開創財富成長佳績。

