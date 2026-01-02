半導體銷售創高 國泰00830、00770有除息公告
【記者柯安聰台北報導】法人預估，企業端AI應用進入爆發成長期，加上全球政府競逐主權AI，半導體需求持續擴增，預估今年全球半導體銷售額將年增3成，向1兆美元邁進，有望刷新歷史紀錄。
國泰投信表示，隨著AI技術快速發展，關鍵技術及產業主導權仍高度集中於美國市場，成為全球產業核心成長引擎，在此趨勢下，投資人可透過美股ETF參與AI長線成長機會，國泰費城半導體（00830）以美國掛牌的半導體龍頭企業為主要投資標的，涵蓋AI運算、先進製程及關鍵半導體供應鏈，掌握AI硬體基礎建設成長動能；另一檔國泰北美科技（00770）則布局互動娛樂、雲端運算及大數據等應用領域，分散投資於多元科技產業。2檔ETF皆在2日公告最新收益分配評價結果，除息交易日為1/20，提醒投資人最後買進日是1/19，預訂發放日為2/12。
國泰費城半導體基金經理人李翰林指出，近年來費半指數屢創新高，2025整年度報酬率達42.23%，遠超美股其他指數，連帶基金資本利得亦逐步提升，00830成分股囊括美國掛牌的全球上、中、下游半導體龍頭企業，包含輝達、博通、台積電ADR、AMD、美光、Marvell等，涵蓋GPU和ASIC兩大陣營和記憶體大廠，具備成長潛力與獲利能力，00830採年配息機制，為本月除息的海外股ETF之一，備受關注。
國泰北美科技基金經理人林淑娟表示，00770聚焦美國AI、5G、雲端及大數據，成分股涵蓋Microsoft、Apple、Google 及NVIDIA等產業領袖，涵蓋美國廣泛科技產業，和00830同樣採年配息機制，因布局更加多元，同樣受到投資人青睞。
國泰投信ETF研究團隊分析，美國經濟2025年起伏震盪，多項利多因素可望持續帶動2026年。第一大因素，因美國總統川普推動減稅措施《大而美法案》，帶來多項租稅抵減，企業投資支出可全額列為費用，使得資本支出不再侷限於資料中心與AI領域；第二，市場普遍認為關稅不確定性下降，對等關稅對全球供應鏈的影響有限。
第三，聯準會展開降息循環，2025年美國就業市場持續降溫，每月新增就業人數較一年前大幅下滑，失業率也逐步上升，這是聯準會官員在年底最終形成共識、進一步降息的重要原因，且川普即將提名聯準會新任主席，可預期未來聯準會將主張更低的利率，2026年持續降息的機率仍大；更重要的是，AI需求及應用將持續爆發，帶旺半導體訂單暢旺。（自立電子報2026/1/2）
