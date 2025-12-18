半導體鐵嘴說了！盧超群：AI要喘口氣記憶體缺到2027年上半年

鈺創董事長盧超群。陳俐妏攝



記憶體缺貨帶動業績爆衝，鈺創今年11月業績大增130%。鈺創董事長盧超群表示， DDR 受價會表現出價值，雖然AI 需要喘口氣，但過去4-5年沒有新廠和產能，現在肯給貨就是聖誕老人，2026年根本供不應求，供給完全跟不上，1個HBM更要20片DRAM，蓋個DRAM廠要4年，預估會缺2027年上半年。

16G DDR4 漲到45美元了，整個記憶體成本都比一支手機來得貴！鈺創已與力積電和南亞科結盟合作。搶進半導體商機。

廣告 廣告

盧超群表示，現在對要買貨的人來說太痛苦了，現在肯給貨就是聖誕老人。

盧超群今年再度親征CES，創下累積15年與國際大廠在CES科技大秀交流，今年強打MemorAILink ,今年也與亞光合作合攻，搶進機器人 AI 處理平台和模組視覺商機。

展望產業，盧超群預估，明年半導體續增，處理器和記憶體 還會繼續爆發，2025年已達 7500億美元，年成長高達130%，等於前40年業績。因此摩爾定律不會終結 ，2026年業績會跳升 ，最快2028年就可能看到兆美元，Flash 也不會停還會繼續飆升

盧超群說明，鈺創 是AI加上應用的櫥DRAM漲價有利台灣半導體 雖然AI泡沫化讓市場害怕，DDR4 漲5倍還買不到 加上HBM和新一代產品,半導體是從底端結構開始膨脹 台灣扮演重要角色。

更多太報報導

LINE Pay Money 年底破2百萬戶、股價卻探低！董座嘆:台灣資金愛半導體

台積電3奈米有夠缺！程正樺：2奈米產能提前提升、CoPoS如到位「它」恐被淘汰

AI泡沬該走了？ 前外資分析師陳慧明：明年會更好！半導體暴衝、台積電股利再向上