半導體關鍵材料！ 美日擬建人造鑽石廠？

【緯來新聞網】根據路透社引述消息人士報導，為強化半導體供應鏈韌性並降低對中國的依賴，日本政府計畫在規模達 5,500 億美元的對美投資方案中，將「在美建設合成鑽石工廠」列為首批重點項目。此計畫預計最快於日本首相高市早苗 3 月訪美前公佈。

（圖／達志影像）

合成鑽石因具備極高硬度，對於高精度製造、半導體超精細拋光、量子裝置加工及先進電子系統散熱至關重要。消息人士補充，該計畫涉及世界領先鑽石商戴比爾斯（De Beers）旗下的子公司 Element Six。由於人造鑽石具備軍民兩用價值，可用於生產彈藥與雷達零件，在中國實施出口管制的背景下，此合作案被視為具有高度戰略意義。



該項投資計畫是日本為換取美國降低出口關稅協議的一部分，資金將由日本國際協力銀行（JBIC）與日本出口投資保險公司（NEXI）透過股權投資、貸款及擔保等方式提供支持。除了鑽石工廠外，首批名單還可能包含日立集團（Hitachi）的大型發電計畫，以及與軟銀集團（SoftBank）相關的資料中心基礎設施。



目前日本貿易經濟省對相關計畫保持沉默，僅表示尚在磋商中，Element Six 與日立公司也對外聲稱尚未達成正式協議或不評論。由於美國總統川普先前曾因類似協議執行進度對韓國加徵關稅，日本政府正加快步調，力求在首相訪美前敲定最終項目細節。

