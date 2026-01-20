半導體關鍵角色 外媒：全球離不開台灣

台積電廠區。(台積電提供)

台美關稅談判結果出爐，外媒普遍給予正面評價，認為協議再次凸顯台灣在全球科技與半導體供應鏈中的關鍵地位。《CNBC》分析指出，台灣在先進半導體製造上的領先優勢，至少在未來數年內仍難以被取代；《Regtechtimes》則指出，在中國高度關注的情況下，台美達成此一協議，顯示台灣在全球科技發展中的戰略角色日益重要。





根據協議內容，美國將台灣對等關稅調降至15%且不疊加，半導體及其衍生產品、汽車與航空零組件等，也獲得最有利的關稅待遇。行政院長卓榮泰表示，此次談判取得「實質且有意義的進展」，肯定談判團隊為此付出的努力。

《Regtechtimes》報導，台灣產業界普遍肯定關稅下調成果。工具機業者指出，關稅調降讓台灣與日本、韓國等競爭對手站在同一起跑線，有助穩定輸美競爭力，但在利潤率有限的情況下，企業仍難以長期承擔過高關稅成本。





在半導體領域，外媒認為台灣領導地位依然穩固。分析指出，台灣在先進製程的高度集中，被視為具戰略意義的「矽盾」，對區域安全形成間接嚇阻。台灣政府也重申，將持續鞏固全球AI半導體生產中心地位，服務全球市場。





針對美方提出希望部分半導體產能赴美布局，經濟部長龔明鑫表示，以5奈米以下先進製程估算，2030年台灣產能仍占85%、美國15%，2036年為80%比20%，顯示台灣仍是全球半導體生產重鎮，台美可在AI應用與製造上深化合作。