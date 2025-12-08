半導體霸主理財術曝光！手握4.36兆現金 台積電買進84億公司債
財經中心／師瑞德報導
台積電（2330）今（8）日晚間透過重大訊息公告，旗下子公司 TSMC Global Ltd. 在11月18日至12月8日之間出手佈局固定收益資產，買進代號38141GZK3的公司債16萬單位，每單位價格為98.24美元，總投資金額達15.7百萬美元（約新台幣4.94億元），為資金運用增添穩健收益。
這筆交易並不涉及關係人，也無異議董事意見。根據公告，這檔公司債的投資目的明確，是為了進行固定收益配置。截至目前為止，TSMC Global 持有該債券總量已達265.57萬單位，總金額高達2.6億美元，且完全未設質押或其他限制。
依據台積電最新財報，包含這筆交易在內，整體有價證券投資占總資產比重為6.87%，占股東權益比為8.3%。台積電現金與營運資金充裕，達新台幣4.36兆元，展現穩健財務實力。本次資訊係依據台積電（2330）於公開資訊觀測站發布之重大訊息整理。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
