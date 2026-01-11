半導體領漲多頭戰 美銀喊話「這三檔」閉眼衝

美國銀行表示半導體市場正迎來史詩級的擴張。（圖／中新社）

華爾街股市2026年開年第一周表現強勁，不僅道瓊工業指數和標普500指數9日收盤再創歷史新高，費城半導體指數和台積電ADR也都刷新收盤水準。面對市場對AI泡沫化的擔憂，美國銀行（BofA）用數據打臉空頭，並表示半導體市場正迎來史詩級的擴張。

美銀分析師團隊預測，全球半導體產業2026年銷售額預計將年增30%，推動整體市場規模突破1兆美元里程碑。報告強調，這絕非普通的漸進式增長，而是全球算力的翻轉。美銀看好AI相關半導體、記憶體與設備股，直言目前僅處於「十年變革的中點」，未來的成長空間巨大。

2025年第三季度，微軟、亞馬遜、Alphabet和Meta四大巨頭在AI基礎設施的資本支出高達1100億美元，預計今年總資本支出更上看6000億美元。美銀認為，這並非投機性熱錢，而是未來數年都必須投入資料中心的基礎建設。

在美銀七大潛力股前三大，輝達（NVIDA）毫無懸念位居榜首，目標價上看275美元。博通被視為第二首選，目標價450美元。博通壟斷了約70%的客製化AI晶片（ASIC）市場，並已成為Google、Meta的主要供應商。超微（AMD）則成功卡位「第二供應商」的關鍵角色，隨著MI400即將問世，AMD將成為輝達以外最具價格競爭力的替代方案。

最後關於消息面上，美國聯準會官員公開談話指出，若經濟數據配合，年內不排除進一步加大降息幅度，市場解讀資金環境將持續寬鬆，對風險性資產形成支撐。再加上CES 2026揭開算力序幕，多家科技大廠聚焦AI、先進封裝與高效能運算，將進一步帶動半導體供應鏈題材熱度升溫。

