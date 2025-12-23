半導體領軍 2025台灣IPO籌資破千億元

半導體產業領軍，2025台灣IPO籌資破千億元 。廖瑞祥攝



安永會計師事務所今（23）日表示，2025年台灣IPO市場表現持續亮眼，全年上市、上櫃企業合計70家，整體家數較去年增加5家，總籌資額達新台幣1,050.67億元，較去年增加475億元，籌資額連續2年刷新紀錄，今年更是再創高峰，顯示資本市場動能持續回溫。

全球IPO也回暖，安永表示，2025年全球共有1,293家企業在全球上市，籌資1,718億美元，IPO家數和籌資額分別較去年成長4.27%和39%。從區域來看，EMEIA（歐洲、中東、印度和非洲）上市家數占42%居全球之冠。然而，亞太地區以43%的籌資占比成為全球最大資金來源，主要受惠香港市場的強勁活動及中國企業赴港上市熱潮，突顯中國與香港重新成為國際投資人關注的上市重鎮。

截至今年12月22日，台灣上市市場共31家掛牌，較去年減少4家，籌資金額達新台幣845.45億元，年增率高達98%。其中，半導體業的鴻勁以籌資344.69億元居籌資冠軍，占上市總籌資額40.77%；其次為生技醫療業的禾榮科，籌資108.54億元，占總籌資額12.84%，兩家合計占上市籌資額53.61%。

另外，今年也有4家KY公司上市，分別是中傑-KY、寶綠特-KY 、華勝-KY及意騰-KY，總籌資額達60.25億元。

上櫃市場有39家企業掛牌，較去年增加9家，籌資額新台幣205.22億元，較去年增加56.64億元，年增38.12%。產業分布以數位雲端業的家數最多，共7家占比18%。上櫃市場中，籌資額最大為半導體業的新應材，籌資額達57.3億元，占上櫃總籌資額27.92%；其次也是半導體業的印能科技，籌資額30.79億元，占總籌資額15%，兩家合計占上櫃籌資額42.92%，突顯半導體仍是臺灣資本市場的核心成長引擎。

今年台灣全體上市櫃企業中，半導體業共11家、籌資總額新臺幣475億元，位居各產業之首。此外，有81家企業申請興櫃，集中在生技醫療業、其他電子業及半導體業，多層次資本市場發展趨勢持續深化。

安永聯合會計師事務所審計服務部營運長黃建澤表示，隨著全球 AI、半導體及科技供應鏈需求持續增溫，相關族群表現支撐臺股指數穩步走揚。然而，國際利率政策、地緣政治與美中政策變化仍影響短期波動，指數走勢呈現區間震盪格局。

展望明年IPO市場，黃建澤認為雖然全球政經局勢充滿不確定性，台灣經濟仍然展現強勁韌性，隨著總體景氣逐步回升、智慧應用與出口動能等相關需求增溫，以及晶片技術優勢領先、支撐出口發展動能，2026年的台灣IPO市場前景仍值得期待。

