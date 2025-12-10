半導體高階材料需求持續強勁 崇越前11個月營收破600億元大關創同期新高！

崇越科技董事長潘重良。

半導體及光電關鍵材料整合服務龍頭崇越科技（5434）公布2025年11月營收達57.4億元，月增13%、年增10%，為歷史單月第三高；累計前十一月營收達611億元，較去年同期成長18.5%，創同期新高。

崇越科技表示，11月營收成長主要受惠於半導體高階材料需求持續強勁，包括光阻與矽晶圓銷售均有明顯提升，帶動整體表現優於去年同期。環保工程業務則隨工程進度依完工比例認列，11月較上月成長，整體營運表現穩健。

廣告 廣告

展望2026年，崇越科技維持成長目標。在關鍵材料方面，用於先進製程的光阻液和矽晶圓展望皆樂觀。光阻產品受惠於2奈米、3奈米先進製程的滿載運作，以及中國新廠家將其指定為基線（baseline）材料，預計明年可持續高度成長 。

此外，公司積極布局的石英布產品，主要鎖定AI伺服器商機，目前洽談中的客戶大致簽訂2至3年合約，產能規劃相當積極。石英布預計在今年底、明年底產能有機會成長2.5倍，後年更有機會再成長一倍 。用於高階製程的石英三廠（朴子廠）預計於今年底完成驗證，並在明年第一季正式量產 。

崇越科技除整合銷售半導體與光電產業的精密材料、零組件與設備外，也提供環保與綠能系統規劃服務。目前營收結構中，半導體暨電子材料銷售占比逾八成，環保工程占約一成。近年公司並積極拓展大健康事業布局，憑藉材料、工程與設備的整合能力與跨域資源鏈結，持續擴大集團營運規模。



回到原文

更多鏡報報導

賴清德曝台積電加碼投資台南 建廠概念股聖暉、亞翔、漢唐全面起漲

獨家／VEU年底到期 台積電南京廠16奈米明年恐停擺

先進製程產能還是不夠！台積電擴產動作不斷 供應鏈搶500億美元資本支出大餅