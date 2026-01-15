半導體232條款來了 勤業眾信：供應鏈產銷皆會調整

美國總統川普簽署公告，對部分先進運算晶片課徵25%的進口關稅。路透社



美國總統川普1月14日簽署公告，宣布對部分先進運算晶片課徵25%的進口關稅，並自美東時間1月15日凌晨生效，包括輝達H200、AMD的AI晶片等產品皆遭點名，半導體232關稅真的來了。勤業眾信今（15）日解析，因高關稅之故，232相關供應鏈將調整銷售市場，並移動到與美簽署貿易協定的國家生產。

勤業眾信間接稅負責人洪于婷說明，美國宣布若該進口半導體產品將用於境內資料中心、供美國境內研發或維修替換使用，或由美國新創企業用於製造、美國非資料中心消費性電子產品（如供個人使用之電腦）或民用工業應用（如工廠機器人、工業機械）、供政府公共部門使用，或經商務部認定有助於強化美國科技供應鏈或衍生產品製造能力之用途等，可豁免該項關稅。

此外，美國與歐盟、日本、與南韓等既有貿易協議，已約定半導體產品232條款關稅為15%。此舉將加速半導體主要國家之合作，同時推動供應鏈產地向美國移動，造就美國專屬供應鏈的緊密連結。再者，攸關美國民生用途的消費性電子產品也在豁免清單之列，整體關稅影響較先前估計大幅下降。

然而，232範圍的商品供應鏈可能因高關稅之故，改變原先供貨製造模式，包括轉往與美國簽署貿易協議的國家生產、變成豁免範圍的商品，或分散其他市場銷售，而有產銷雙向調整策略並行。不論是否適用豁免關稅，企業都須重新檢視其競爭態勢，評估訂價策略，並思考分散布局之可行性。

勤業眾信表示，由於美國半導體產業在半導體材料、晶圓製造仰賴其他國家供應，但建廠需時3至4年，因此，美國冀望藉由豁免符合特定用途的半導體商品關稅，提高廠商建廠誘因及加速建廠進度，先掌握關鍵材料與設備，以強化美國本土半導體供應鏈，維持競爭力。

洪于婷表示，對川普政府而言，此時公布半導體關稅25%，將可帶來穩固關稅稅收，並加速產業移動。

勤業眾信稅務部會計師洪以文表示，雖然美國是台灣半導體產業的主要市場，但不見得所有企業都有赴美設廠的規畫，除了思考改變供貨生產模式，降低對單一市場的依賴也是台灣企業應思考的議題。

同時，即使主力市場不在美國，也可能遭受此關稅風暴下的漣漪效應，各企業轉向非美市場，將使價格競爭加劇，因此重新評估競爭者態勢及訂價策略。

洪于婷建議，半導體產業專業分工精細，有上下游群聚特性，美國作為半導體產業之重要市場，AI 在過去一年快速成長，半導體關稅政策實施後，是否會再調整豁免範圍，仍待觀察，但供應鏈結構可能從目前較為單一的模式，轉向因市場分散或產品訂價策略而有更多區域性結盟或小聚落產生。

企業應評估自身在供應鏈中的角色及競爭態勢，評估是否可改變輸美產品狀態、擬定產銷雙向因應策略，重新評估訂價策略，加速分散市場。

