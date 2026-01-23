半導體232條款是顆糖衣慢性毒藥

（圖／本報系資料照）

綜合15日美國商務部的公告、商務部長盧特尼克受訪內容、行政院副院長鄭麗君在美記者會的說明，及台積電董事長魏哲家在法說會透露的訊息等，可以確定：台美的貿易協議中，我方用轉移半導體「4成產能」到美國，讓川普總統高興，換得「配額內」晶片出口美國免關稅的所謂「最優惠待遇」。

盧特尼克受訪時表示，美國的目標是要將台灣40％的半導體供應鏈轉移到美國，他說：「這在川普總統任期內，絕對是勢在必行。」、「如果台灣不這樣做，關稅可能是100％。」

根據美國商務部公告和鄭麗君的說明會，在美國投資半導體及其衍生產品的台商在新建廠期間，可享有計畫產能2.5倍的晶片進口免232條款關稅；產能建置完成後，則享受美國新產能1.5倍的晶片進口免關稅。

台積電法說會上魏哲家則表示，已在美國購得大面積土地，未來「還可以增加好幾個廠」。外媒報導，台積電打算再增加5座晶圓廠，足證台積電早就做好將產能大規模移出台灣的準備。

雖然台灣將付出什麼「代價」尚未揭露，行政院長卓榮泰就喜不自勝地說：台美談判擊出漂亮全壘打。殊不知所謂的半導體232條款「最優惠待遇」是美國精心設計的連環套，配額免關稅的糖衣包裹的就是要「優先」搬走至少4成台灣先進晶片和供應鏈產能，掏空台灣產業發展的基石。

台美半導體232條款是專為將台灣4成產能轉移美國而量身打造的，一旦列入協定，那就是台積電的「剛性承諾」，不管未來世局如何變化，都會被美國押著履行。

去年第4季台積電營收中來自5奈米及3奈米製程的收入占63％，亞利桑那州第1廠4奈米製程方於2024年第4季加入量產，美國產能占比可謂微乎其微；為了追趕40～60％的目標，台積電勢須一方面加速美國廠的建設，另方面放緩台灣的進度。

其次，AI熱潮帶來的需求不會是天天在過年，將來遇到市場成長放緩，或三星、英特爾，甚至日本Rapidus等先進製程追趕台積電，造成市場產能過剩時，台積電仍必須優先維持獲利較低的美國廠達4成的產能，將推進「美積電」效應。

第三個重大風險是大幅縮減台積電的盈餘，減弱台積電研發與再投資的能量，衝擊未來的發展和競爭力。日前Wccftech引用SemiAnalysis資料指出：美國晶圓廠單片晶圓的毛利率僅約台灣的1/8。當美國產能一旦占到4成比重，將大幅拉低整體獲利，台積電還能有競爭力？

此外，對等關稅政策造成美國物價上漲、出口競爭力流失等後遺症，若2029年美國政黨輪替，政策大轉變，在美國沉沒的4成產能成為競爭力喪失的源頭，台積電能有未來？

處於充滿變數的時代，企業的海外布局必須具有彈性。4成產能的剛性承諾會為台積電及其配套產業帶來不可測的風險。未來川普還有3年任期，在我政府和台積電積極配合美國的需索下，「台積電」應不會消失，只會慢慢衰老，最終變成「美積電」。

為了掩飾台灣將面臨的危機，經濟部長龔明鑫竟拿著經濟部過時的資料說：「已估算過5奈米以下先進製程，到2030年台灣仍會有85％，美國是15％；到2036年，也還有80％對20％。」先不說該等數字有多麼荒謬，精明、狡詐如川普、盧特尼克之徒會讓台灣如此打混嗎？台積電對美投資會停在1650億美元嗎？核心技術不會移植美國嗎？如果台灣的官員都是如此無知無能，台灣還能有未來？（作者為前經濟部長）