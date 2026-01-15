半導體232調查第一波開鍘！晶片進口美國關稅達25%，對台灣影響大嗎？如何豁免？

美國總統川普於1月14日簽署公告，依據《1962年貿易擴張法》第232條，宣布對部分先進AI晶片課徵25%關稅，點名產品包含輝達（NVIDIA）的H200，以及超微（AMD）的MI325X。根據白宮說明，這項措施是基於國家安全考量，回應美國在半導體製造能力上的不足。

不過，從白宮公告與外電解讀來看，這項關稅並非直接衝著台灣半導體代工體系而來，而是鎖定美國晶片公司在特定出口路徑下的高階AI晶片。對於由台灣代工、但最終供應美國市場使用的先進晶片，目前影響相對有限。

25%進口關稅怎麼運作？對台灣的影響如何？

白宮表示，此次措施是依據232條款，針對特定半導體產品的進口行為課徵關稅，本次明確列出豁免範圍。包括用於美國國內資料中心、新創公司、非資料中心的消費性應用、非資料中心的民用工業應用，以及美國公共部門用途的晶片，皆不在課稅範圍內。

此外，若晶片是用於支援美國科技供應鏈建設，或強化半導體衍生產品的國內製造能力，也可排除在課稅範圍之外。

綜合白宮與外電說法，這項措施主要影響的是「交由海外代工，且最終銷往海外市場」的先進AI晶片；若晶片符合豁免條件、用於美國國內，或直接在美國生產，則不適用此次25%關稅。舉例而言，若是輝達、超微等美國晶片設計廠商委託台灣代工晶片，進口至美國，用於美國國內建設使用，則不適用25%關稅規定。

《金融時報》也直接指出，只要特定AI晶片先被進口至美國，再轉運（transshipped）至中國或其他海外市場，即會在進口美國時被課徵25%關稅。整體來看，這波25%關稅措施目前並非直接針對台灣半導體代工廠，而是鎖定美國晶片公司在特定出口路徑下的高階晶片。

25%關稅的背後脈絡：美國來收「過路費」

根據《金融時報》報導，這套關稅設計，與川普政府先前的政策安排有其脈絡。白宮曾於2025年12月允許輝達重新向中國出貨H200晶片，條件是美國政府可取得該批晶片銷售金額的25%。多名產業高層指出，這種直接與出口銷售掛鉤的做法，引發法律層面的疑慮。

《金融時報》分析，在此背景下，本次的25%關稅即是改以進口關稅形式，將相關安排轉化為具法律基礎的政策工具。川普也公開表示，這樣一來美國將從這些晶片的銷售中取得25%的價值，並形容這是一筆「非常好的交易」。

《路透》進一步報導，川普政府也同步要求在台灣製造、銷往中國的晶片，需先運送至美國，由第三方實驗室進行測試。換言之，即是為了完善這套類似「過路費」的措施，而強制晶片「過境」美國。

後續的半導體關稅發展，仍待明朗

本次拍板的25%關稅，主要聚焦在特定先進 AI 晶片的出口安排，尤其是涉及對中國銷售的情境；綜合外電報導，目前川普政府對晶片進口採取較為寬鬆的態度。不過，白宮也在公告中明確指出，不排除在不久的將來，對半導體及其衍生產品的進口，進一步課徵更廣泛的關稅，以鼓勵美國本土製造能力的擴張。

此外，美國政府亦提及未來可能同步推出「關稅抵減計畫」（tariff offset program）。依官方說法，企業若加碼投資美國半導體生產或供應鏈建設，可望在關稅待遇上獲得較有利的安排，但具體適用方式與條件仍有待後續公告釐清。

