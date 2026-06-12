半導體232關稅進度 鄭麗君有信心最終反映台美貿易協定成果

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行政院副院長鄭麗君今天(12日)出席「企業投資美國融資保證機制」出資意向書簽訂典禮時表示，台美近期關稅談判持續朝正面方向發展，政府有信心最終結果將反映台灣今年1月及2月與美方簽署相關貿易協定的談判成果，並持續爭取台灣在各項關稅措施中的相對優勢待遇。

鄭麗君致詞時談及各界關注的美國關稅政策，她指出，雖然美國法院先前裁定《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)作為對等關稅法源依據失效，但並不影響美方依《貿易擴張法》第232條所實施的關稅措施。過去幾個月來，行政院、經濟部、國發會及經貿談判辦公室持續與美國商務部建立政府對政府(G2G)溝通機制，積極爭取有利於台灣企業赴美投資的環境。

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她表示，台美今年1月簽署投資合作備忘錄(MOU)後，雙方均已開始落實相關承諾。其中，包括汽車零組件、木材及木製品、航空器零組件等非半導體產品的232關稅優惠待遇，已自5月1日起生效，顯示美方正逐步履行對台承諾。

至於台灣最關注的半導體232關稅議題，鄭麗君表示，台灣已向美方提出，希望在相關關稅措施上路前，先完成台灣赴美投資企業零關稅配額及豁免清單的協商，降低對企業可能造成的衝擊。她說：『(原音)而在這一項的溝通工作當中，政府會做企業的後盾，持續跟美國來進一步的溝通，以免我國的企業受到半導體232關稅的影響；當然我們希望關稅越晚越好，不過我們也已經預先取得了優惠待遇，我們希望在關稅出來之前，能夠先確認我們每一家公司的優惠待遇。』

針對美方近期推動的301調查，鄭麗君指出，「台美溝通朝正面發展」。她提到，美國貿易代表署(USTR)6月2日公布有關強迫勞動貨品進口禁令調查結果時，由於美方肯認台灣在雙方所簽署協定中的具體承諾，台灣被列入建議採取較低稅率的14國當中，顯示雙方簽署的協定已成為台灣因應後續關稅政策的重要基礎。

鄭麗君表示，雖然目前相關調查程序尚未完成，最終稅率及措施仍待美方拍板定案，但從近期美方針對部分鋼鋁銅衍生品關稅調整措施中，將台灣與英國、日本、韓國及歐盟等協定國列入適用範圍來看，顯示台灣已被視為協定國之一。

她說，美國貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)日前也曾公開表示「A deal is a deal（協議就是協議）」，強調美方將遵守與各國簽署的貿易協議。鄭麗君強調，政府有信心也期待，最終結果能夠充分反映台灣今年1月及2月所簽署相關貿易協定的談判成果，並在所有貿易逆差國中爭取相對優勢待遇。(編輯：陳文蔚)