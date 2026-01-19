半導體ETF「記」高一籌 ! 今年績效狠甩市值型、主動型出風頭!

台股示意圖。資料照



台股驚驚漲，記憶體等相關利基股價一路向上飆升，同步推升半導體相關ETF績效衝高，根據CMoney統計，今年以來截至1/19止，半導體ETF漲幅強勁冒出頭，表現最好的全五名，全是半導體ETF霸榜，包括台新臺灣IC設計(00947)，年初以來上漲達22%，表現稱冠；新光臺灣半導體30(00904)也上漲17.40%，表現第二，其他前五名進榜ETF中，還有兆豐台灣晶圓製造(00913)、群益半導體收益(00927)、中信關鍵半導體(00891)，今年以來漲幅皆逾13%，狠甩台股市值型、主動型。

投信法人表示，為應對日益嚴重的缺貨潮，全球三大記憶體大廠之一的美光宣布將以18億美元收購力積電（6770）的銅鑼晶圓廠，有助於美光強化在台的先進封裝與記憶體供應鏈佈局，並藉此迅速獲得現成產能，鎖定2026年大幅提升DRAM生產能力。

台新臺灣IC設計ETF(00947)研究團隊表示，近期有多檔記憶體相關個股為處置股，許多投資人將目光轉向投資ETF的方式，將當紅個股納進個人投資池，如00947前三大成分股權重分別為華邦電（2344）11.19%、群聯（8299）10.87%及南亞科（2408）9.97%，透過記憶體佔比高的半導體ETF投資當紅題材，也不失為投資人另一種參與記憶體投資熱潮的好選擇。

新光臺灣半導體30ETF經理人詹佳峯表示，2026年台股半導體族群除權王台積電享有一個人的武林外，還有產業供不應求、缺貨題材貫穿2026全年的記憶體族群，包括炙手可熱的高頻寬記憶體HBM，連傳統DRAM存儲記憶體、NAND Flash快閃記憶體也產能吃緊。

今年CES展過後，全球AI將進入實體AI世界，包括自駕車、機器人等，都是實體AI應用落地場域；代理AI也將如火如荼發展，背後將極需要半導體關鍵零組件，包括晶片、先進製程封裝、ASIC等作為實體AI的底層基建，表示台股半導體產業鏈，實體AI時代仍大有可為，中長期投資展望持續看好。

