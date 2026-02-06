半小時只要9元！台東停車費驚現「全台最低」 網友狂讚佛心

有民眾曬出在台東的停車繳費單發現半小時僅需9元，驚呼是「全台最便宜」。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣政府今年2月祭出路邊停車費九折優惠，有民眾曬出繳費單，發現半小時僅需9元，驚呼是「全台最便宜」，引發網友熱議台東停車措施友善。縣府表示，為提升停車便利性，除試辦智慧化開單，更同步實施前5分鐘免費措施，讓返鄉與觀光人潮更有感。

這名來自嘉義的民眾貼出停車繳費單，顯示原定每半小時10元的費率，因「春節2月9折」優惠，結算金額僅需9元，「這是全國最便宜的停車費！」對此，台東縣政府交通及養護工程處表示，考量農曆春節期間人車潮眾多，為減輕民眾負擔並推廣新制度，特別規畫整個2月份路邊停車皆享9折回饋。

不少外縣市遊客直言，相較於大都會區停車一小時動輒60元起跳，台東的收費標準簡直是「佛心價」。在多數縣市春節期間採取調漲或維持標準收費之際，台東縣府反其道而行，透過實質降價與技術升級雙管齊下，讓民眾在春節期間能更輕鬆地享受在地觀光，優化整體旅遊體驗。

